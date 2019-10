Praze chybí řidiči autobusů. Proškrtá jízdní řád, za volant chce už 19leté

„Já se nad tím sejdu s panem ministrem (Vladimír Kremlík, za ANO), nechci se vlamovat do otevřených dveří. Když se s ním dohodnu, že to on podpoří jako vládní novelu, tak to podpoříme ze strany hlavního města. Což si myslím, že je ten nejlepší způsob. Pokud by tam byly problémy, tak to mohu iniciovat v rámci Prahy a její zákonodárné iniciativy. Pokud by zákon byl otevřen k novelizaci, tak přes naše poslance navrhneme úpravu,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

S nedostatkem řidičů se DPP potýká dlouhodobě. Řidičů je nejen nedostatek, ale navíc mnohdy vyčerpali maximální počty přesčasových hodin. V minulosti proto podnik začal zájemce lákat mimo jiné na zlevněné zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky, penzijní připojištění po roce výkonu práce v hodnotě 1100 korun, tři dny zdravotního volna s náhradou mzdy nebo pět týdnů dovolené.

Podle generálního ředitele DPP Petra Witowského rušení linek nehrozí.

S nedostatkem řidičů se potýkají i společnosti provozující příměstské linky. „Mohli bychom na práci najímat už absolventy dopravních škol pokud by byla hranice 19 let. Při stávající podmínce 21 let oni během těch dvou let utečou, najdou si jiné zaměstnání a do dopravy už se nikdy nevrátí,“ řekl prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech Daniel Adamka.

Evropská legislativa podle něj změnu umožňuje. „Například ve Švédsku je to již od 18 let,“ dodal Adamka.

Změna jízdních řádů v listopadu a v lednu

V pražské MHD budou upraveny jízdní řády a trasy autobusů, zároveň vyjedou nové linky a vzniknou vyhrazené pruhy pro autobusy. První změny čekají na cestující od začátku listopadu.

„Systém je třeba neustále ladit, proto nyní přistupujeme k některým opatřením, kdy od prosince například zlepšujeme obslužnost řady lokalit. Nerušíme žádné linky, pouze měníme parametry,“ řekl ředitel Ropid Petr Tomčík.

Od začátku listopadu bude mít změněny jízdní řády dvacítka autobusů. Například linka 109 bude mít ve večerních hodinách prodloužen interval z 20 na 30 minut. Intervaly budou prodlouženy také u autobusů 131, 151, 175 a 176. Linka číslo 216 bude zkrácena.

Nové pruhy pro autobusy budou vyznačeny na Strakonické, v Kamýcké, Kukulově a na Plzeňské ulici, kde bude od zastávky Krematorium Motol na Hlušičkovu. Městská firma Technická správa komunikací (TSK) by je měla vytvořit ještě letos.

Od 1. prosince začne v MHD jezdit například nová midibusová linka 153, která bude jezdit na Červený Vrch, na Malvazinky nebo na Dívčí hrady v Praze 5. Kvůli nové bytové výstavbě budou posíleny linky 158 a 195 v Letňanech. Linka 182 bude nově jezdit z Proseku do Vinoře. Autobus číslo 194 pojede až k Nemocnici pod Petřínem a spojí se s linkou 192 a bude mít kratší interval. Linka 146 bude prodloužena ze Spojovací až na Želivského.

Jízdní řády budou upraveny také v lednu a únoru příštího roku. Důvodem je nižší vytíženost MHD, proti zbytku roku ji v těchto měsících využívá o asi 16 až 18 procent lidí méně. „Budu upřímný, musíme nechat řidiče autobusů trochu vydechnout od nekonečných přesčasů, a tak se intervaly mírně prodlouží,“ řekl náměstek ředitele Ropid Martin Šubrt.

Sledování příjezdu spojů

Novinkou bude od ledna možnost sledovat příjezd autobusových spojů do zastávek. Informace bude DPP předávat do jednotné databáze a lidé je pak budou moci najít například v aplikaci PID Lítačka či dalších webových a mobilních aplikacích. Na rozšíření informovanosti ohledně tramvají DPP nyní pracuje.

Podle generálního ředitele dopravního podniku Petra Witowskiho to doteď neumožňovaly dříve uzavřené smlouvy. „DPP netají informace o pohybu tramvají, ale zdědili jsme smlouvy, které to neumožňují,“ řekl. Informace o spojích bude DPP poskytovat zdarma.