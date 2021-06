VIDEO: Kaple pod Barrandovskou skálou chátrá. Spolek ji vrací k životu

Sto let sloužila jako skladiště střelného prachu. Pak se změnila v kapli, nyní drobná stavba už desítky let chátrá. Do její záchrany se pustili nadšenci ze spolku Prázdné domy. Mozaika na fasádě už je opravená, teď se chystají na renovaci střechy.