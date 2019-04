Dlažba v Praze je plná děr, můžou za to řidiči aut i turisté lační suvenýrů

Od 19. století se některé pražské chodníky dláždí štípanými žulovými kostkami, které jsou skládané do takzvané pražské mozaiky. Takový povrch má řadu výhod. Jednou z nich je třeba to, že na rozdíl od těch asfaltových jimi proteče moč psů do podloží a ulice zvlášť v létě méně zapáchají.

Jenže hlavně po zimě na takových chodnících můžete zakopnout v hlubokých výmolech. Za ně jsou zodpovědní především řidiči. Štábu iDNES.tv stačily dvě hodiny, aby natočil deset opravdu velkých výtluků.



„Takové chodníky nejsou určené k tomu, aby po nich jezdila auta. To řidiči často nerespektují a vjíždí na ně. Jenže po tom, co otočí koly, rozhýbou kostky a ty pak vypadávají,“ popisuje hlavní příčinu závad mluvčí pražské Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.



Zvlášť náchylné jsou na vjezd aut chodníky v historickém centru Prahy. Žulové kostky jsou na řadě míst totiž tak sešlapané, že z jejich původní výšky někde zbývá i jenom 30 procent.

Podle Liškové ale chodníky někdy ničí i turisté, kteří si volné kostky buď odnášejí, nebo je házejí do Vltavy.



Nejhorší pěší zóna

V dezolátním stavu je už nejméně tři roky také atypická pěší zóna ve smíchovské ulici Karla Engliše. Přestože je jasně označená jako pěší zóna, do které mohou vjíždět pouze uživatelé garáží, vjíždí do ní pravidelně i těžké dodávky zásobování a jiná auta. Dlaždice proto hlavně na místech, kde se auta otáčejí, vyčnívají, jsou rozlámané nebo úplně chybí. Zvlášť chůze v botách na podpatku je tak skoro až nebezpečná.



Ulice vznikla spolu se stavbou novostaveb zhruba před patnácti lety. Vybudovala ji firma Immo Future, která se o ni také až do roku 2013 starala. Pak ji v dezolátním stavu za symbolických tisíc korun prodala hlavnímu městu, které ji chtělo svěřit do správy TSK.



„Ostře jsme se proti tomu tehdy postavili. Řekli jsme, že bychom s převodem souhlasili jen za podmínky celkové rekonstrukce komunikace, kterou jsem tehdy odhadl zhruba na pět milionů korun a kterou by rozhodně neměla hradit TSK,“ řekl iDNES.cz v roce 2016 vedoucí oblastní správy TSK Jindřich Kaliba.

O ulici se tak až do letoška nikdo oficiálně nestaral. Až letos se začala situace postupně měnit. „Magistrát nás pověřil přípravou celkové rekonstrukce ulice. Projekt máme už připravený a práce by měly začít co nejdřív,“ slíbila Lišková.

Příliš pomalé opravy

Většina chodníků v hlavním městě patří magistrátu, který jejich správou pověřuje TSK. Ta buď na základě vlastních kontrol nebo podnětů občanů, městských částí nebo třeba policie závady opravuje.



„Nedá se paušálně říct, jestli závady opravíme do dne, do týdne nebo do měsíce. Vždy záleží na konkrétním místě, vytížení komunikace a stavební sezoně,“ popisuje tempo oprav Lišková.



„Mám pocit, že tady na Palmovce ty chodníky neopravují nikdy,“ popisuje obyvatelka Prahy, kterou oslovil štáb iDNES.tv. „Sice se to postupně dává do pořádku, ale mnohde je to otřesné,“ myslí si další muž.



Pomalé tempo kritizuje také radnice Prahy 7. Malou flexibilitu TSK se tam ale rozhodli v roce 2017 řešit sami.

„Najali jsme si firmu, která malé výtluky na náš pokyn opravuje a snažíme se, aby flexibilita byla daleko lepší, než kdyby chodníky opravovalo TSK,“ vysvětluje zavedený systém radní pro veřejný prostor Prahy 7 Jiří Knitl (Praha sobě).

Radnici to ročně vyjde zhruba na půl milionu korun. „Víc prostředků tomu věnovat nemůžeme. Když se k této částce blížíme, snažíme se víc a víc apelovat na TSK,“ doplnil Knitl. Podle něj by bylo dobré, kdyby magistrát starost o chodníky převedl na městské části.