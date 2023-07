Trh se mění. Kooperativa a Dostupné bydlení nabídne 300 nájemných bytů

Cena nájemného jednotlivých bytů nicméně ještě nebyla stanovena. Každá společnost získá v rezidenčním projektu Opatov II padesátiprocentní podíl. Pojišťovna Kooperativa a Dostupné bydlení České spořitelny podle tiskové zprávy využily know-how rakouských mateřských společností Vienna Insurance Group AG a Erste Group Bank AG a výsledkem má být dlouhodobě finančně dostupné nájemní bydlení. Byty by měly sloužit zaměstnancům vykonávajícím společensky prospěšné profese, jako jsou například zdravotníci nebo učitelé. Podle harmonogramu by Opatov II měl být zkolaudován do konce příštího roku, nájemníci se pak mohou nastěhovat v prvním čtvrtletí roku 2025.

„Věřím, že podíl nájemního bydlení bude na současném realitním trhu charakterizovaném vysokými náklady a nižší dostupností hypoték významně narůstat. Spolupráce s tak silnými institucionálními investory, jakými jsou Česká spořitelna a Kooperativa, je pro nás vynikající příležitostí, jak nabídnout námi realizované rezidenční projekty širší skupině obyvatel,“ řekl výkonný ředitel společnosti Sekyra Group Leoš Anderle.

Samotná strategie nájemního bydlení se teprve vytváří a na uvedení konkrétních parametrů je tedy podle Anderleho příliš brzy. „Společnost Sekyra Group zajišťuje výstavbu projektu. Následný provoz bude záležitostí Kooperativy a DBČS,“ dodal výkonný ředitel.

Podle poslední analýzy realitní skupiny RE/MAX se nájemné v Praze momentálně pohybuje v průměru kolem 348 korun za metr čtvereční. Je to o osm procent více než před rokem a o dvě procenta méně než v minulém čtvrtletí. Pražský byt si tak lze pronajmout průměrně za 19 300 korun. Na konci roku 2022 se podle analýzy Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) průměrný nájem v pražské novostavbě pohyboval mezi 400 až 500 korunami za metr čtvereční. U bytů ze sekundárního trhu to bylo v průměru o sto korun méně.

Společnost Sekyra Group je tuzemská realitní skupina, která v současné době rozvíjí projekty o celkové rozloze přesahující jeden milion metrů čtverečních. Skupina se soustředí na velká rozvojová území a budování celých městských čtvrtí, jako jsou Smíchov City, Rohan City či Žižkov City. Sekyra Group v roce 1995 založil její momentální majitel Luděk Sekyra. Ten byl podle žebříčku časopisu Forbes v minulém roce 36. nejbohatším Čechem a hodnota jeho majetku činila 11,7 miliardy korun. Meziročně tak jeho majetek vzrostl o miliardu korun.