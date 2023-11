Noční zákaz v centru vydržel jen den. Značky se přeškrtnou, rozhodla Praha

Značky se zákazem vjezdu se začaly objevovat ve středu večer. Bez toho, aby se Pražané jakoukoliv oficiální cestou dozvěděli, že se toto opatření chystá. „Předpokládal jsem, že nám Technická správa komunikací dá vědět, kdy osází dopravní značení a my to třeba týden předem pošleme do světa prostřednictvím tiskové zprávy. Ale oni to osadili a já se to dozvěděl z Facebooku,“ sdělil ve čtvrtek redakci MF DNES radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (ANO) s tím, že zavedení opatření městská část schválila už v červenci a čekalo se, až TSK usadí značky.

Podle mluvčí TSK Barbory Liškové byl termín instalace dopravního značení ihned po převzetí červencového rozhodnutí a nejpozději do konce listopadu. „Informaci o probíhající instalaci dopravního značení dostal odbor dopravy MČ Praha 1 písemně dne 16. 11. 2023,“ sděluje Lišková.

Vyhláška kromě samotných Pražanů byla překvapením i pro vedení metropole. „O zákazu nočního vjezdu automobilů do značné části Starého Města nebylo vedení Prahy oficiálně informováno! Důrazně požaduji po starostce a radním pro dopravu Prahy 1 vysvětlení jejich konání. Není akceptovatelné, aby se takto zásadní rozhodnutí Pražané a zástupci Prahy dozvídali z médií,“ míní primátor Bohuslav Svoboda (ODS)

Důvodem ke vzniku vyhlášky byla podle Ryvoly snaha snížit hluk, který zde dlouhodobě způsobují bezohlední řidiči. „V této oblasti se šíleným způsobem rozšířilo, že tudy v noci projíždí jedno auto za druhým a nejedná se o taxíky, ale jsou to řidiči nadupaných aut, kteří túrují auta a předhání se, kdo má větší výfuk a kdo umí líp pálit pneumatiky,“ popsal Ryvola.