Praha testuje obrazovky na zastávkách MHD, skoro polovina vysílání bude reklama

V budoucnu je bude město využívat pro zveřejňování pozvánek na akce, informací o dopravě, nabídek práce či upozornění při krizových situacích. V současnosti jsou obrazovky MIK bez reklam, v budoucnu budou komerční sdělení tvořit asi 40 procent obsahu.

Instalace LCD obrazovek Městského informačního kanálu (MIK) na vybrané zastávky je součástí dvouletého projektu umisťování nových městem vlastněných přístřešků MHD místo těch, které dříve provozovala firma JCDecaux. Podle Tomáše Jílka, ředitele THMP, vyjde prvních 100 obrazovek na asi 50 milionů korun, které byly od počátku započteny do celkových nákladů na výměnu.

THMP, které mají výměnu přístřešků na starosti, pro umístění obrazovek MIK vybírají nejfrekventovanější zastávky, například na přestupních uzlech.

Vysílaný obsah je možné na dálku měnit, a to i na jednotlivých obrazovkách. „Celá síť je digitální, je propojena na technologii LTE a splňuje vysoké standardy z hlediska kybernetické bezpečnosti,“ vysvětlil Jílek. Provozní doba obrazovek je od 6:00 do 23:00 a jejich jas se přizpůsobuje podle denní doby.

Prostor k umisťování vlastních sdělení dostanou také radnice městských částí. Jílek dodal, že rozmístění obrazovek by mělo být po celé Praze víceméně rovnoměrné a umístění bude reflektovat i vysílaný obsah. „Samozřejmě centrum města bude mít jiné potřeby, než třeba sídliště Skalka,“ uvedl.

Radní města pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09) doplnil, že na úrovni magistrátu by měla vzniknout redakční či mediální rada, která bude mít koordinaci a dramaturgii obsahu na starosti.

Reklamu bude mít na starosti stejný provozovatel, jako standardní plochy na nových přístřešcích, kterého město vysoutěží. „Je to způsob, jak získat prostředky pro Prahu, které pak může vrátit do toho, aby udržovala ten zastávkový fundus ve stavu, v jakém si ho všichni představujeme,“ řekl radní města pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09).

Tendr připravuje THMP. „Příští týden představíme radním připravené usnesení, předpokládáme, že by je rada mohla schválit ještě do konce letošního roku, takže soutěž by byla vypsána v prvním kvartálu 2024,“ řekl Jílek. Dodal, že výnosy z reklamy by měly částečně jít i do rozšíření sytému obrazovek. „Konečný stav osciluje někde kolem 150 kusů,“ zakončil.

Spuštění běžného provozu MIK se předpokládá na jaře 2024.