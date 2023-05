Na prodeji bytů jsem neměl osobní zájem, řekl u soudu exstarosta Prahy 1

„Veřejnou soutěž stále považuji za nejsprávnější a nejspravedlivější věc při určení ceny. Tento princip nebyl nikdy zpochybňován,“ prohlásil před soudem Lomecký, který vedl radnici Prahy 1 v letech 2010 až 2018. Někdejší politik trvá na tom, že proces, jakým byly obecní byty v centru metropole prodávány, byl nastaven správně a transparentně.

„Každoročně jsem jako starosta zadával hloubkové audity hospodaření radnice Prahy 1. Střídavě ty audity prováděla společnost Deloitte a ob rok kontrolní odbor Magistrátu hlavního města Prahy. Nikdy tam nebyla výtka k tomu, jak městská část postupovala při veřejných soutěžích na výběr zájemců o koupi bytu,“ tvrdí Lomecký.

Soudkyni Šárku Šantorovou z Obvodního soudu pro Prahu 1 zajímalo, zda měla radnice stanovenou nějakou minimální cenu za metr čtvereční, pod kterou by už byt neprodala. „Nevím o tom, ale nebyl jsem členem komise. Já jsem byl až ten na konci,“ odvětil někdejší starosta. „Já jsem si vždycky myslela, že starosta není ten na konci, ale ten na začátku,“ reagovala soudkyně. „Ano, je na začátku, u zadání. Zadáním bylo vytvořit právní rámec pro tyto prodeje. Po jeho schválení jsem kontroloval, zda je dodržován,“ vysvětloval Lomecký.

Státní zástupce tvrdí, že Praha 1 mezi lety 2012 a 2015 prodala 22 bytových jednotek pod cenou. Obžalovaní, většinou tehdejší zastupitelé, podle něj nijak nezjišťovali cenu obvyklou, čímž městské části způsobili škodu 32,5 milionu korun. Ne všichni obžalovaní ale byli ve funkcích během všech čtyř výběrových řízení, které obžaloba zmiňuje. Podle žalobce se obžalovaní dopustili maření úkolu úřední osoby z nedbalosti a porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti.

„Posudky či odhady se nedělaly. Byli jsme ubezpečeni, že toto není nutné. Změnilo se to až v průběhu let. Vím, že u pátého výběrového řízení došlo k tomu, že se tam ty posudky už dělaly,“ vypověděl v úterý u soudu Lomecký.

Před schválením kupujícího, který vzešel z výběrového řízení, probíhala podle někdejšího starosty na zastupitelstvu vždy diskuze. „Nejsem odhadce, nejsem znalec. Při hlasování jsem se vždy řídil odborným názorem, který vzešel z jednání majetkové komise, tedy tím, co doporučili,“ hájí se exstarosta.

Připomněl, že se kupní smlouva následně ověřovala ještě na magistrátu, protože prodávané byty patřily Hlavnímu městu Praze, městská část je měla jen svěřené. „Byl nutný přípodpis vedoucího odboru magistrátu, který měl za úkol vše zkontrolovat,“ uvedl Lomecký. „Na prodeji žádného bytu jsem nikdy neměl osobní zájem,“ dodal.

Na dotazy státního zástupce odmítl odpovídat. Poté soud požádal, aby se nadále nemusel hlavního líčení účastnit a jednací síň opustil.

Kachlová kamna? Pro zlost, míní zastupitel

Po Lomeckém vystoupili další obžalovaní, kteří se rozhodli doplnit svá dřívější prohlášení. Bývalý místostarosta a současný zastupitel Prahy 1 Richard Bureš (ODS) předal soudkyni dvě papírové plachty a velkou knihu vlastní výroby s tím, že jde o fotografickou dokumentaci ke všem dvaadvaceti bytům, které jsou předmětem obžaloby.

Bureš tvrdí, že toto množství fotek měli k dispozici jak zastupitelé v době, kdy výběrová řízení na prodej bytů vyhlašovali, tak i zájemci o byty a všichni členové komisí, celkem kolem osmdesáti lidí. Bývalý místostarosta se publikací, kterou soudu předložil, snaží vyvrátit argument státního zástupce, že podkladové materiály k jednotlivým prodávaným bytům byly nedostatečné.

„Bylo jich skutečně mnoho. Dokonce, k pousmání, na ta jednání zastupitelstva byly přiváženy v několika velkých bednách tak, jak řezníci vozí maso, tak v nich byly vyrovnány ty dokumenty, aby byly na místě pro jakýkoliv dotaz zastupitelů,“ uvedl Bureš.

„To je hezké, co jste udělal,“ pochválila knihu soudkyně. Někdejší představitel Prahy 1 se jí pak snažil na několika příkladech ukázat, že nešlo o luxusní bytové jednotky. Například kachlová kamna, která v nich jsou postavená, označil za něco, co je „spíš pro zlost“, než co byt zhodnocuje.

V případu bylo původně stíháno 34 lidí. Čtyři se státním zástupcem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Soud je minulý měsíc v samostatném řízení schválil. Dva další lidé přijali peněžité tresty, které jim soud uložil trestním příkazem.

Peněžité tresty soud původně uložil i dalším 28 obžalovaným, ti si však proti rozhodnutí podali odpor, a soud proto nyní jejich případ projednává v hlavním líčení. Stíháni jsou převážně někdejší zastupitelé Prahy 1, dále jeden radní a dvě úřednice.

Soud má nyní na programu výslechy znalců, pak se bude věnovat listinným důkazům. Hlavní líčení naplánovala soudkyně tento týden na úterý a středu, další jednání pak bude probíhat zřejmě až po prázdninách. Rozsudek v rozsáhlé kauze by podle jejího dnešního vyjádření mohli obžalovaní vyslechnout ještě do konce letošního roku.