Bylo to jako z hororu, vzpomíná majitel mlýna na povodně. Unikl s družkou na lodi

Tvrdý boj s dravým proudem řeky Berounky. Poničený dům i elektrárna. Měsíce práce na odstranění škod. Takové jsou vzpomínky Petra Čecha, majitele elektroskanzenu Čechův mlýn ve Šlovicích na Rakovnicku, na ničivé povodně před dvaceti lety. „Kdyby nás to strhlo na řeku, byl by to asi náš konec,“ říká majitel o úniku. Dnes už povodeň ve mlýně téměř nic nepřipomíná, obnova poškozeného majetku trvala rodině dva roky.