Most na Jižní spojce zůstane Lanovým, v anketě vyhrál zažitý název

Silničáři dávali na výběr ze jmen Lanový a Vršovický, v komentářích se ale objevily další návrhy.

„Za nejoriginálnější a přitom mající svoji logiku považujeme pojmenování po Vojtěchu Lannovi, který byl významným českým průmyslníkem, stavitelem a loďmistrem. Most by tedy nesl jméno významné osobnosti a současně by ve své podstatě zůstalo vžité pojmenování, i když by to nebyl Lanový, ale Lannův most,“ uvedla k hlasování mluvčí TSK Barbora Lišková.

V Praze se Lannova firma podílela například na stavbě dnes už neexistujícího řetězového mostu přes Vltavu (dnes tam stojí kamenný most Legií) i železničního Negrelliho viaduktu.



V anketě na Facebooku hlasovalo pro Lanový most 85 procent lidí a na Twitteru 87 procent. Celkem v obou anketách hlasovalo 962 respondentů.

Dosud most nesl technické označení Y529-SDO-ČSD přes Mitas, což odkazuje na nedalekou výrobnu pneumatik.



Označení „lanový“ se pro most vžilo podle vzhledu a řešení zavěšené konstrukce.

Druhý návrh z ankety TSK vybrala proto, že v minulosti byl most označován jako „most přes seřaďovací nádraží Vršovice“.

„Technická správa komunikací nyní předá návrh na změnu názvu místopisné komisi magistrátu. Pokud komise změnu názvu z Y529-SDO-ČSD přes Mitas na Lanový most schválí, musí ji ještě potvrdit rada města,“ dodala Lišková.

Letos v létě je most pro řidiče nevlídným místem kvůli uzavírkám: