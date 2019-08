Kvůli uzavřenému lanovému mostu nabírají autobusy desítky minut zpoždění

Objížďka vede ulicemi Švehlova a Průmyslová, na Jižní spojku se opět napojí ve směru z centra Prahy u Štěrbohol, v opačném směru z ulice Průběžná.

Přestože je o víkendu na Jižní spojce provoz zhruba o 30 procent nižší než během týdne, doprava houstne a objízdní trasy se ucpávají. Na Zahradním Městě a v Hostivaři kvůli tomu některé spoje MHD nabírají až 40 minut zpoždění. Jde o linky 101, 138, 154, 177, 181, 183 a X26, uvádí pražský dopravní podnik na svém webu.

Objízdná trasa uzavřeného lanového mostu v Praze na Jižní spojce

Most je dlouhodobě ve špatném stavu, technická správa nyní provádí statické a dynamické zatěžkávací zkoušky. Na most umístila budič vibrací, tedy přístroj, který do něj vysílá vibrace. Jeho chování sledují odborníci.



V podvečer pak na most najede 16 nákladních vozidel o celkové váze 500 tun, jejichž pomocí TSK provede zátěžový test.

Odborníci zároveň kontrolují, v jakém stavu jsou lana. Pokud se ukáže, že nejsou v dobrém stavu, budou vyměněna.

Současně na několika místech most prochází běžnou údržbou, díky které ho nebudou muset technici znovu uzavřít v několika následujících měsících.