Silničáři hledají jméno pro lanový most, to vžité mu možná nakonec zůstane

Oficiální označení mostu, pro který se vžilo označení lanový, je podle dokumentace Technické správy komunikací Y529–SDO–ČSD přes Mitas.

O novém jménu mohou lidé hlasovat od úterního rána na oficiálních účtech TSK na Facebooku a Twitteru. V obou anketách s převahou vítězí dosavadní přezdívka „Lanový most“, oproti názvu „Vršovický most“, který TSK navrhlo jako alternativu.

„Přívlastek lanový dostal jen kvůli svému vzhledu. Z pohledu techniků je toto označení navíc nepřesné, neboť se jedná o zavěšenou konstrukci,“ uvedla k anketě mluvčí TSK Barbora Lišková.



Silničáři se začali zabývat přejmenováním mostu také proto, že chtěli vyřešit debaty o tom, zda se má psát lanový most s velkým, nebo malým počátečním písmenem. Silniční mosty se přitom obvykle nepojmenovávají, jména dostávají jen mosty přes vodu.



Hlasovat v anketě na Facebooku lze následujících pět dní. Pokud by se TSK rozhodla most přejmenovat podle jejího výsledku, bude muset nový název schválit místopisná komise magistrátu a následně rada města.

Jaké jméno by měl most dostat?

Lidé se pouze s dvěma možnostmi nespokojili, proto v diskuzích navrhují další jména, jako Vršák, most Václava Havla, nebo pojmenování, které by reflektovalo častou dopravní situaci na mostě - Kolonový.



Objízdná trasa uzavřeného lanového mostu v Praze na Jižní spojce

Lanový most právě silničáři kontrolují, v červenci ho na jeden víkend zavřeli kvůli diagnostice.

Další uzavírka je naplánovaná na tento víkend, kvůli provádění statických zatěžovacích zkoušek.



Most bude neprůjezdný od soboty 3. srpna od 11:30 hodin až do neděle 4. srpna do 14:00 hodin.



Objízdná trasa povede obousměrně ulicemi Švehlova a Průmyslová.