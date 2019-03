Pojízdným barům se uzavře centrum Prahy, možná i blízké okolí

Stroje poháněné až patnácti šlapajícími zákazníky, kteří se přitom posilňují pivem či vínem, jsou často kritizovány ze strany obyvatel žijících v centru města. Podle nich lidé na pivních kolech dělají hluk a znečišťují ulice odpadky, často také zdržují dopravu.

„Pivní kola podle nás Pražanům nic dobrého nepřinášejí a my plníme, co jsme slíbili. Na celém území městské části tuto hlučnou zábavu zakážeme. Alkoturismus do Prahy nepatří,“ sdělil důvod zavedení omezení starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě).

Materiál s návrhem dopravního opatření předložil jeho stranický kolega a radní pro dopravu Prahy 1 David Skála. Ten v úterý podpořili radní městské části a má podporu také magistrátu, který si bude moct vybrat ze dvou variant, kde by mohla být pivní kola zakázána.

“Využijeme stávající cedule se zákazem vjezdu vozidel s hmotností nad 3,5 tuny, případně nad 6 tun, na které nové označení připevníme. Tím město výrazně ušetří,“ řekl k návrhu Skála.

K ceduli bude doplněn dodatek, který zákaz vzráhne i na pivní kola.

V prvním případě by šlo o zónu zahrnující jen historické centrum jako je Josefov, Staré a Nové Město, Malá Strana a Hradčany. Druhá možnost do zákazu zahrnuje městské části od Bubenče, Smíchova, Vyšehradu až po Braník.

Protože tyto varianty počítají se zákazem i v jiných městských částech, musí ho schválit magistrátní odbor pro dopravu a radní. V platnost by mohl vyjít v polovině letošních prázdnin.

Opatření dále počítá s úpravou maximální šířky kola na 1,2 metru. Pivní vozítka jsou totiž širší.Stejnou strategii zvolili také v Praze 7, kde tyto značky umístili před vstupem do Letenských sadů.

“Tak zakážeme vjezd do centra všem pivním kolům a současně neomezíme cyklisty nebo dodavatele, kteří na kolech rozvážejí zboží, a motorovou dopravou přetíženému centru výrazně ulevují,“ dodal Skála.

Dosud si mohla vozítka jezdit všude tam, kde má povolený vjezd cyklista nebo člověk na koloběžce. Podle českých zákonů se pivní kola řadí mezi nemotorová vozidla, na kterých platí zákaz konzumace alkoholu jen pro řidiče. Což je v případě pivních kol jeden člověk, zatímco ostatní šlapou a pijí.