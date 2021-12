Stovky otužilců zkoušely svou výdrž ve Vltavě. Voda měla tři stupně

Milovníci ponorů do ledové vody se scházeli dopoledne na Slovanském ostrově, kde v 11:00 odstartovaly závody na třech různě dlouhých tratích. Podobně studenou vodu jako dnes zažili otužilci v Praze naposledy před osmi lety.

Ředitel soutěže a předseda I. plaveckého klubu otužilců Praha Tomáš Prokop řekl, že voda měla před závodem 3,4 stupně, od noci klesala teplota s každou hodinou. Účastníci tak mohou usilovat o otužilecké výkonnostní stupně. To je možné jen v takzvané ledové vodě, tedy vodě o teplotě do čtyř stupňů Celsia. Teplota vzduchu dnes v centru Prahy byla minus šest stupňů Celsia.

Loni se akce konala navzdory protipandemickým opatřením, když ministerstvo zdravotnictví pro ni učinilo výjimku. Voda měla před rokem 5,8 stupně, teplota vzduchu byla 1,8 stupně a zaplavalo si 260 otužilců. Také letos se mohou účastnit jen lidé po prodělání nemoci covid-19, ti, kdo jsou očkovaní, nebo za určitých podmínek po předložení negativního PCR testu.

„Plavu již tři roky, začal jsem ještě před covidem,“ řekl před startem Hanuš Provázek, který dnešní studenou vodu bere jako výzvu a poplave nejdelší trať. Oblékl si dvě plavecké čepice stejně jako jeho přítelkyně Andrea. Ti, kdo si při plavání ve studené vodě neponořují hlavu, nosí dokonce kulicha, hlavou totiž z těla odchází nejvíce tepla, doplnil.

Nejstarším plavcem je dnes Blanka Vyskočilová z Hradce Králové, které je 82 let, nejmladším účastníkem je desetiletá Kateřina Rejzková z Holoubkova.

Měřená soutěž na 750 metrů je Memoriál Františka Venclovského, dvě tradiční kondiční tratě mají 100 metrů jako Memoriál Štěpána Poláka a 300 metrů jako Memoriál Oldřicha Lišky. Soutěže se dnes zúčastnili plavci z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Británie, Rakouska, USA a Ruska.

První ročník byl v roce 1923

Mezi aktivními účastníky je několik přemožitelů kanálu La Manche včetně Abhejali Bernardové, která kanál pokořila v rámci unikátního ultratriatlonu – po přeplavání úžiny pokračovala jízdou na kole do Chebu a odtamtud do Prahy běžela. Bernardová navíc předloni úspěšně dokončila takzvanou Oceans Seven – náročnou výzvu pro dálkové plavce, jejíž splnění zahrnuje překonání sedmi průlivů na sedmi kontinentech.

První vánoční vystoupení otužilců ve Vltavě, tehdy pod vedením samotného Alfreda Nikodéma, se konalo v roce 1923. Za první ročník pod názvem Memoriál Alfreda Nikodéma se považuje akce z roku 1947. Otužilci si dnes připomněli, že letos 30. července uplynulo 50 let od zásadního milníku, kdy v roce 1971 František Venclovský jako první Čechoslovák překonal kanál La Manche.