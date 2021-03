Tři lidé se na Příbramsku nadýchali oxidu uhelnatého. Na místo letěly vrtulníky

„Na místě jsme ošetřili tři pacienty, dva byli těžce intoxikováni. Jeden musel být napojený na plicní ventilaci a vrtulníkem transportován do nemocnice na Homolce, kde je hyperbarická komora,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.



Dalšího muže záchranáři intubovat nemuseli, byl schopen samostatně dýchat. „I on byl ale těžce intoxikovaný a vrtulník ho transportoval do Českých Budějovic,“ řekla Effenbergerová. Třetího pacienta sanitka dovezla na dovyšetření do nemocnice v Příbrami.