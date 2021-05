Na rekonstruovaném mostě boural opilý řidič se 4,6 promile

Nehoda se stala okolo třetí hodiny odpoledne.

„Řidič cizí státní příslušnosti, který se vracel ze zaměstnání na jedné z místních staveb, zřejmě přecenil své schopnosti a vjel osobním vozidlem Škoda Octavia do zákazu na rekonstruovaný most, kde narazil do zábradlí,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Nováková.



Šestačtyřicetiletý muž nadýchal 4,63 promile alkoholu a skončil na protialkoholní záchytné stanici.



Po vystřízlivění byl převezen do policejní cely, kde nyní čeká na soud.

„Za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí cizinci až tříletý trest odnětí svobody,“ dodala Nováková s tím, že kromě zákazu řízení muži hrozí i zákaz pobytu v Česku.