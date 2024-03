OBRAZEM: Jaro vyhnalo Pražany do přírody. Na Petříně si užívali pod stromy

Příznivé jarní teploty v pátek vyhnaly obyvatele Prahy do ulic i do přírody. Někteří zamířili do parku pod Petřínem, aby si v tamních sadech rozdělali piknik nebo se jen vyfotili s kvetoucími jabloněmi a třešněmi. Teplo podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu vydrží až do soboty, kdy bude až k 18 stupňům. V neděli se pak ochladí a teploty spadnou pod deset stupňů.