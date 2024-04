Teploměry mířily ke třiceti stupňům. Rekordy padly téměř po celém Česku

Dnes byly opět překonány rekordy maximálních teplot ️ na mnoha místech v ČR, nejčastěji v Čechách. Teplotní rekord byl překročen na 75% stanic v síti ČHMÚ, které měří déle jak 30 let - tj. 126 stanic z 167.

Nejvyšší teplota byla naměřena na stanici Doksany 27,8 °C. Maximální teplota na stanici Praha- Klementinum byla dnes 25,4 °C, což nestačilo pro umístění do tabulky, ale bylo to dost na překonání maxima 23,8 °C z roku 1961.