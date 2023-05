Slunce může být nepřítel. Před jeho paprsky chraňte pleť poctivě každý den

Díky slunci se cítíme psychicky mnohem lépe, opálená pokožka je více sexy, ale i přesto je potřeba v tomto směru opatrnost. Všeho moc škodí.

Konečně jsme se dočkali. Po dlouhé zimě a jaru, které nebylo zrovna ukázkové, nastal snad už čas příjemných teplot a prosluněných dní. Jen málokoho ale napadne, že i malá chvilka, kdy je pokožka vystavená slunečnímu záření, umí napáchat pořádnou neplechu.

To platí v našich končinách, několikanásobně pak u moře či v horách. Je tedy důležité mít po ruce hned několik produktů, které chrání zdraví a v neposlední řadě také náš vzhled.

„Pokožka je největší orgán, pokrývá většinu těla a má významnou funkci nejen při jeho ochraně. Proto je důležité udržovat ji zdravou a v co nejlepší kondici. Důležité je i to, že má paměť a do ní si ukládá i množství slunečního záření,“ varuje dermatoložka Jarmila Rulcová, vedoucí lékařka Dermatologického centra SynCare v Brně.

„Následky nechráněného opalování se kumulují. Ochranné opalovací přípravky představují především ochranu před riziky spojenými s nadměrným opalováním. To jsou všechny typy rakoviny kůže, alergie, podráždění, ale také předčasné stárnutí, vyvolané poškozením kolagenu. Opálení je primárně zánět a vyvolávat si zánět opakovaně není pro organizmus nikdy žádoucí,“ dodává lékařka.