Brýle na soše Wintona mohlo poničit více lidí, policie hledá dalšího

Policisté zajistili další videozáznam, na kterém jsou vidět dva muži u sousoší sira Wintona. Jeden z nich podle záznamu pokládá ruku na hlavu sochy a pravděpodobně manipuluje s brýlemi. Potom odchází k lavičce a zapaluje si cigaretu.



„Podle časové osy přišla dvojice mužů ještě dříve než muž se ženou a dítětem, které jsme hledali jako svědky,“ vysvětlil k záznamu policejní mluvčí Jan Rybanský.

Policie žádá veřejnost o spolupráci. Pokud poznáváte muže na záznamu nebo máte informace, které by vedly ke zjištění jejich totožnosti, kontaktujte linku 158.

„Poškozením brýlí byla předběžná škoda vyčíslena na patnáct tisíc korun,“ dodal Rybanský.

Poškozené brýle na sousoší oznámil pracovník ochranky 30. prosince. Brýle byly zlomeny nad nosem a visely za levé ucho.

Podle záznamu z bezpečnostních kamer byla u sochy i dvojice s dítětem. Muž vysadil dítě na sochu a to položilo ruku na její hlavu. Policisté by tuto dvojici rádi vyslechli, neboť by svým svědectvím mohla přispět k objasnění případu.

Bronzové sousoší Nicholase Wintona, který organizoval odjezdy stovek dětí z Československa ohroženého nacisty po železnici do Británie, bylo na prvním nástupišti hlavního nádraží odhaleno v září 2009. Charakteristické brýle se od té doby ztratily třikrát.



Naposledy byly zhruba po pěti letech na soše obnoveny v loňském roce. Původně se mělo slavnostní odhalení sochy s novými brýlemi uskutečnit v květnu, kvůli epidemii koronaviru byla akce přeložena na polovinu září.