Plánovanou péči budou muset odložit. Tu akutní ale zajistíme, slibuje kraj

Dvě největší nemocnice vyčkávají na to, jak se nakonec lékaři rozhodnou a zda k 15. listopadu skutečně podají výpovědi z dohod o přesčasech, které mají dvoutýdenní výpovědní dobu.

Doktoři přitom deklarují, že výpovědi rozhodně podají. „Nepředpokládáme, že by do 15. listopadu mohlo ministerstvo přijít s řešením, které by zastavilo tento protest,“ shodli se v úterý zástupci lékařských odborových organizací ve středočeských nemocnicích. Podle nich se navíc bude počet protestujících lékařů ještě zvyšovat.

„V současnosti mohu garantovat, že akutní péče bude v nemocnicích zajištěna. Ve spolupráci s nemocnicemi jsou připraveny scénáře tak, aby péče nebyla v žádném ohledu omezena,“ uklidnil náměstek hejtmanky za zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Zatímco zachování akutní péče je povinností, většina nemocnic již počítá s tím, že část neakutních operací a vyšetření bude nutné odložit. „V nemocnici v Mladé Boleslavi se to dotkne nejméně pěti oddělení, kde bude muset dojít k významnému omezení plánované péče – od ambulantní sféry po operativu,“ řekl předseda tamní lékařské odborové organizace Martin Mikeš.

Ještě většího počtu oddělení se podle informací MF DNES dotkne protest lékařů v kladenské nemocnici, kde má skončit s přesčasy od prosince více než 105 doktorů.

Horečné plánování akutní péče

Nemocnice podle zjištění redakce horečně plánují zavedení směnných provozů tak, aby po celé dny, noci a víkendy zajistily akutní péči o pacienty, které postihne náhlý zdravotní problém, nehoda či zranění.

Dosud lékaři obvykle chodí na klasické osmihodinové směny, například od sedmi ráno do půl čtvrté odpoledne a pak podle rozpisu případně pokračují v další, 16hodinové službě v rámci přesčasů. V případě, že výpovědi podají, už v prosinci na službu nepůjdou, protože většina již má zákonem stanovený počet přesčasových hodin vyčerpaný. „Od ledna bude moci zaměstnavatel znovu nařídit až 150 hodin přesčasů i těm, kteří dohodu vypověděli,“ vysvětlil lékař Mikeš.

S novým rokem totiž všem naběhne nový fond pracovní doby. Největší potíže tak lze očekávat právě v prosinci a potom v průběhu jara, kdy lékaři rozpočet přesčasových hodin nejspíš vyčerpají.

V prosinci se obvykle díky vánočním svátkům vždy počítá s menším počtem neakutních zákroků. „Prosinec bychom měli víceméně zvládnout. Vzhledem k tomu, že před svátky velkou část pacientů propouštíme do domácí péče. Určitě ale budeme muset řešit, jak vykryjeme služby mezi svátky,“ sdělil mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota.

V těchto dnech připravují jednotlivá oddělení tamní nemocnice operační plán na letošní poslední měsíc. V Příbrami věří, že v prosinci nebude třeba odkládat ani neakutní operace. „K plošnému odkládání plánovaných operací prozatím přistupovat nebudeme,“ doplnil Martin Janota.

V Nymburce doktorům přidali

Lékaři obecně protestují proti nízkému ohodnocení základní mzdy. Téměř polovinu platu jim tvoří přesčasová práce, na které tráví v nemocnicích celé dny, noci i víkendy – na úkor osobního života.

Protest vyprovokovala novela zákoníku práce, která zavedla až 832 hodin dobrovolné přesčasové práce za rok, což je dvojnásobek proti dřívějšku. Doktorům je jasné, že se počet lékařů v systému nyní nezvýší natolik, aby bylo možné pracovat na přesčas méně. Je podle nich nutné učinit toto povolání atraktivnějším, aby mnozí zdravotničtí odborníci neodcházeli do zahraničí nebo do soukromé sféry.

Třeba v Městské nemocnici Nymburk na postoj státu nečekali a požadavky lékařů již částečně vyslyšeli. „U nás žádné výpovědi z přesčasů nebudou, spějeme s lékaři k dohodě. Bez ohledu na celostátní iniciativu pro ně zavádíme nové příplatky,“ řekla jednatelka nymburské nemocnice Nela Kvačková. Tamní zdravotníci se však k protestu připojí vydáním prohlášení.