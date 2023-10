Kdo ošetří pacienty? Problém, který má Bulovka, mohou brzy řešit i jinde

„Ačkoli důvody protestu se liší, forma je stejná – odmítání přesčasů. Důsledky mohou být podobné v nemocnicích napříč Českem,“ říká Jan Přáda, předseda Sekce mladých lékařů České lékařské komory, která žádá méně přesčasových služeb, lepší platové ohodnocení a dodržování zákonů.

Na změny tlačí lékaři právě tím, že hromadně odmítají sloužit přesčasy od 1. prosince. Do velké protesní akce se podle Přády zapojilo už přes šest tisíc lékařů z celé země, někde celá oddělení včetně primářů.

„Ve velkých nemocnicích jde o stovky lékařů, kteří vedení s předstihem písemně oznámili, že od prosince nebudou sloužit přesčasy. V jedné z pražských nemocnic jde o 50 – 60 anesteziologů, kteří jsou páteří každé nemocnice. Slouží nejen na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, ale i na urgentních příjmech a operačních sálech. Když jich na odpolední a noční službě nebude dost, nemocnice budou muset omezovat péči,“ upozorňuje Přáda.

Chyběli anesteziologové

Přesně to se ve čtvrtek stalo na Bulovce, kde se nepodařilo na odpolední směnu zajistit obvyklých šest sloužících anesteziologů. Desítky pacientů tam sanitky vozily a nemocnice je přijímala. Ale několik pacientů v ohrožení života, kteří potřebovali intenzivní péči, rozvezli záchranáři i v noci do jiných pražských nemocnic.

Podle ředitele FN Bulovka Jana Kvačka to nebylo nutné. „Výzvu jsme vydali, když jsme zjistili, že někteří lékaři z rozpisu ve službě nebudou. Po necelých třech hodinách k nám ale přijel sloužit anesteziolog z jiné nemocnice, kterého jsme narychlo sehnali. Posílal jsem oběma záchranným službám mail, že náš urgentní příjem již funguje bez omezení,“ říká Kvaček.

Mluvčí pražské záchranné služby Eva Poštová ale v pátek dopoledne trvala na tom, že takové oznámení nedostali a čekají na informace o provozu urgentního příjmu v dalších dnech. Ředitel Kvaček ujišťuje, že služby anesteziologů zajištěné jsou a urgentní příjem Bulovky by tak měl bez omezení fungovat od pátečního odpoledne do pondělního rána.

Netají ale, že je extrémně složité zajistit jeho nepřetržitý provoz v situaci, kdy zhruba polovina anesteziologů odmítá přesčasy a svým nadřízeným oznamuje až krátce před nástupem do služby, že směnu nenastoupí.

Nemocnice řeší situaci tak, že provoz urgentního příjmu je omezený a funguje například pod dohledem chirurga či ortopeda. Anesteziologové musí být na operačních sálech a u lůžek pacientů, kteří vyžadují jejich péči.

Většina ze čtyř desítek anesteziologů z Bulovky oznámila už v září, že nebudou od října sloužit přesčasy na protest proti výměně jejich primáře. Pod jejich tlakem vedení nemocnice koncem měsíce ustoupilo, přerušilo novému primáři výkon funkce a vedením oddělení pověřilo Pavla Jánského. Jednoho z těch, který patřil mezi protestující. „Nastoupit měl původně kolega, ale nakonec se rozhodl odejít z nemocnice. Oddělení jsem převzal na přechodnou dobu jen proto, abych zajistil chod nemocnice. Našim požadavkem bylo transparentní výběrové řízení na nového primáře. Nemocnice ho vypsala na 20. prosince a pro mě tím důvod protestu skončil,“ popisuje Jánský.

Pro všechny jeho kolegy ale ne, poprvé odmítli nastoupit do služeb v úterý 10. října. „Vadí nám, že vedení nemocnice s námi nekomunikuje. Vybrali sice lékaře z našeho středu, ale my se o tom dozvěděli, až když nám to kolega oznámil písemnou zprávou. Vnímáme to jako podraz, zase se něco domluvilo za našimi zády,“ líčí jeden z 16 anesteziologů, kteří nadále odmítají sloužit.

„Naše cíle jsou stále stejné: chceme najít primáře, kterého budou akceptovat lékaři i vedení nemocnice. Uvidíme, jestli se něco změní na další schůzce, která má být v pondělí. Čekáme otevřenou komunikaci a žádáme personální stabilizaci oddělení. Za bývalého primáře jsme tu pracovali rádi, teď žijeme ve velkém stresu,“ dodává lékař.

Problém řeší i ministr

Ředitel Kvaček tvrdí, že se snažil a nadále snaží všemi možnými způsoby s protestujícími lékaři komunikovat, navrhuje různá řešení a tento týden přivedl na oddělení i mediátorku, aby pomohla vyostřený konflikt urovnat. „Jenže na naše návrhy není ze strany protestujících buď žádná nebo jen neurčitá reakce. Nemají žádný konkrétní požadavek ani svého mluvčího, dostáváme jen informace z anonymních mailů. V takové situaci je složité cokoli vyřešit,“ popisuje situaci Kvaček.

Jeho slova potvrzuje i pověřený šéf oddělení Pavel Jánský. „Ředitel se snaží komunikovat, ale chybí snaha z druhé strany. Kolektiv se rozdělil zhruba na půl. Polovina kolegů normálně slouží, polovina odmítá. Ale co přesně chtějí, nevím v tuto chvíli ani já,“ líčí Jánský, podle kterého je situace Bulovky odlišná od celostátního protestu právě v tom, že nejsou jasné požadavky.

Záchranáři i vedení nemocnice shodně ujišťují, že žádný pacient nebyl v ohrožení a nezůstal bez potřebné péče. To potvrzuje i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který situaci řeší s vedením nemocnice. „FN Bulovka nyní pracuje ve standardním režimu. Chod nemocnice ohrožen nebyl a není, jednalo se pouze o dočasné omezení příjmu pacientů v kritickém stavu,“ říká Válek.

K tomu, zda stejné problémy hrozí v prosinci i v dalších nemocnicích, kde lékaři vypovídají dohody o přesčasech, se zatím vyjadřovat nechce. „Vzhledem k naplánovaným jednáním nebudeme nyní předjímat situaci. Platí nicméně, že v přímo řízených nemocnicích nebude péče o pacienty ohrožená,“ slibuje ministr.