Lékaři z Bulovky odmítli navýšení platů. „Teď se koupit nedají,“ říká Engel

Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) dnes reagovala na čtvrteční tiskovou konferenci odborářů k situaci ve zdravotnickém zařízení, jehož ředitel Jan Kvaček nařídil lékařům ARO a urgentního příjmu, aby nastoupili do nepřetržitého provozu.

Odboráři přišli s tvrzením, že Kvačkovo rozhodnutí odporuje zákoníku práce, jelikož dotčení lékaři mají standardně ve svých pracovních smlouvách sjednán rozsah pracovní doby na 40 hodin týdně.

„Nepřetržitému pracovnímu režimu totiž odpovídá jiná délka týdenního hodinového fondu, a to 37,5 a pouhým jednostranným oznámením pracovní smlouvu změnit nejde,“ uvedla ve čtvrtek Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Fakultní nemocnice Bulovka

Na její slova dnes zareagoval mluvčí Bulovky Filip Řepa. „FNB se s právním stanoviskem odborových organizací nemůže ztotožnit, neboť (a tuto skutečnost odborové organizace neuvádějí) v pracovních smlouvách jednotlivých lékařů je sjednán rozsah jejich pracovních úvazků u FNB rovněž zlomkem, resp. koeficientem (1,0 apod.) a zároveň v nich není sjednáno výslovně nic, co by omezovalo FNB jako zaměstnavatele v dispozici s pracovním režimem jednotlivých lékařů,“ konstatuje Řepa.

Podle něj je nemocnice toho názoru, že judikatura předložená odborovými organizacemi je pro případ Bulovky nepřiléhavá. „Proto nadále trváme na tom, že jsme plně oprávněni jednotlivé lékaře převést do nepřetržitého pracovního režimu rozvrhovaného do dvanáctihodinových směn, spolu se stanovením práce přesčas u lékařů, kteří nemají vyčerpány limity přesčasové práce,“ uvedl Řepa.

Ve středu 11. října by měli lékaři nastoupit do nových směn, což podle odborářů odmítají. Odboráři navíc poukázali na neochotu nemocnice vést s lékaři dialog.

„Jedná se o nás bez nás. Například, když ředitel Kvaček provedl z pohledu lékařů neopodstatněnou personální změnu v podobě výměny primáře ARO, čímž celou krizi odstartoval,“ prohlašují odboráři.

I proti tomu se ale Řepa dnes ohradil s tím, že nemocnice jednoznačně preferuje řešení situace v konsenzu a dohodou se všemi lékaři ARO a urgentního příjmu.

„Usilovně činíme vše pro to, aby dohody bylo co nejdříve dosaženo, a to včetně vypsání nového výběrového řízení na obsazení pozice primáře ARO a Oddělení urgentního příjmu a dočasného obsazení této pozice do výsledku výběrového řízení panem doktorem Jánským,“ sdělil Řepa.

Ten také podotkl, že do dneška byla veškerá péče o pacienty zajištěna výhradně interními zaměstnanci a věří, že tomu tak bude i nadále. Zdůrazňuje také, že převedení lékařů do nepřetržitého pracovního režimu není nic, co by FNB jakkoli těšilo.

„Nicméně se jednalo o vynucený důsledek ultimáta skupiny lékařů, kteří odmítli počínaje dnem 2.10. 2023 zachovávat péči o pacienty mimo dobu od 7.00 do 15.30 ve všedních dnech,“ tvrdí nemocnice.

FNB podle mluvčího intenzivně jedná se všemi lékaři o smírném vyřešení situace a zachování provozu ARO a urgentního příjmu v režimu každodenního 24hodinového provozu.

„Výsledkem těchto jednání je, že rozvrh práce jednotlivých lékařů (nařízený v rámci nepřetržitého režimu) se průběžně po dohodě upravuje za účelem zachování provozu nemocnice a péče o pacienty a v souladu s oprávněnými potřebami jednotlivých lékařů,“ vysvětlil Řepa s tím, že nový rozvrh práce lékařů předložený FNB na konci září se tedy kategoricky ze strany FNB jednostranně neuplatňuje, jak tvrdí odborové organizace.

„Já v tom slyším samé fráze. Nejdou k podstatě věci,“ reagoval dnes předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel s tím, že všechny problémy způsobily původní necitlivé personální změny. „Ředitel teď chodí denně na hlášení lékařů, ale jen proto, aby zjistil, jestli to tam ještě drží pohromadě,“ dodává Engel.

Bulovka se ohradila také proti Engelově tvrzení, že nenavýšila platy. „Se zavedením nepřetržitého pracovního režimu nemocnice předložila všem lékařům ARO a urgentního příjmu, včetně mladých lékařů, nové platové výměry navyšující jejich celkový měsíční plat o osm tisíc korun, a to s platností od 1.10. 2023. Lékaři tyto platové výměry však odmítli podepsat,“ zdůraznil Řepa.

„Koupit se teď nedají. Přidání mělo být plošné a už od ledna,“ komentoval Engel s tím, že lékařům jde především o možnost vyjádřit se, a o to, aby s nimi byl vedený dialog při přípravě změn, které se jich týkají, a nejednalo se s nimi takto nedůstojně.

Podle Řepy ale komunikace vázne. „Nemocnice 2. října oslovila advokátní kancelář zastupující dotčenou skupinu lékařů s žádostí na sdělení jejich konkrétních požadavků. Do dnešního dne jsme bohužel neobdrželi reakci,“ konstatoval Řepa.