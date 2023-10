Kladivo na ambulance. Nové platby od ledna nepokryjí ani náklady, stěžují si

„Vyhláška nezohledňuje rostoucí inflaci, která prodražuje provoz a pronájem ordinací, včetně energií a cen zdravotnického materiálu,“ vysvětluje Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů (SAS). Ve finančních problémech by se tak podle něj mohly ocitnout zejména obory, které jsou materiálově a technicky náročné, například ortopedie, chirurgie či kardiologie.

„Přestože tyto obory trpí zdražením nejvíce, inflační zhodnocení výkonů by se do jejich úhrad téměř nepromítlo,“ upozorňuje Jojko a zároveň poukazuje na to, že vyhláška s rostoucí inflací počítá jen u oboru radiační onkologie.