Nemocnice Bulovka hledá nového primáře na ARO, chce tím vyřešit vzpouru lékařů

Nemocnice tak chce řešit spory kolem nového primáře. S doktory bude dál jednat o jejich návratu k původnímu pracovnímu režimu.

FNB to oznámila na síti X (dříve Twiter). Konkurzu na primáře se účastnili tři kandidáti. Ředitel FNB Jan Kvaček jmenoval do funkce od září vítěze výběrového řízení Josefa Školu.

Podle Deníku N se proti tomu postavilo 32 ze 40 tamních lékařů. Ohlásili, že přestávají od října sloužit přesčasy a ARO a urgentní příjem budou fungovat jen ve všední dny od 7:00 do 15:30, mimo tuto dobu mají péči zajistit jiná zařízení v Praze a Středočeském kraji.

„Po intenzivních jednáních vedení nemocnice se zástupci lékařského týmu ARO a oddělení urgentního příjmu, nově jmenovaným primářem Školou a dalšími dvěma účastníky výběrového řízení, doktory Nedvědem a Jánským došlo ke kompromisní dohodě. Nově jmenovaný primář Škola se rozhodl ustoupit požadavkům lékařů s tím, že mu bude ředitelem nemocnice přerušena funkce primáře, a to až do vyhlášení výsledků nového výběrového řízení,“ uvedla FNB na síti X .

Výběrové řízení vypíše nemocnice v říjnu. Přihlášky by se měly podávat do 20. prosince. „Vedením obou oddělení ředitel nemocnice do vyhlášení výsledků nového výběrového řízení pověřil po dohodě s lékaři doktora Jánského,“ sdělila FNB.

Dodala také, že vedení nemocnice bude s lékaři ARO a urgentního příjmu dál jednat „o možnosti opuštění dvousměnného provozu a návratu k původnímu pracovnímu režimu“.