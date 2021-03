Při pronásledování řidiče nabourali policisté do projíždějícího auta

Policisté se po půl jedenácté večer rozhodli zastavit v Průmyslové ulici Renault Megane.



„Vozidlo zastavili na čerpací stanici, ale když začali vystupovat, řidič se s autem opět rozjel. Do pronásledování se následně zapojilo několik hlídek,“ řekla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.



Právě jedna z přivolaných hlídek se při pronásledování srazila s jiným autem, které skončilo čelně nabourané ve zdi domu. Okolnosti této nehody policisté vyšetřují. Na místo přijely tři posádky zdravotnické záchranné služby.

„Na dovyšetření do nemocnice byl převezen šestadvacetiletý muž. Ošetřili jsme také dva muže ve věku 25 a 36 let, kteří utrpěli úraz hlavy a následně je převezli do vinohradské nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Jana Poštová.



Mezitím policisté pokračovali v pronásledování, až auto nakonec našli osamocené v ulici Golfová. Hlídky řidiče dohledaly v blízkém okolí.

„Policisté při ztotožnění šestadvacetiletého řidiče zjistili, že nikdy nebyl vlastníkem řidičského průkazu. Pro policisty se jednalo o známou osobu, kterou v minulosti vyšetřovali ve spojitosti s majetkovou trestnou činností a drogami. Test na omamné a psychotropní látky odmítl,“ dodala Siřišťová s tím, že spolu se spolujezdcem byl převezen na policejní stanici.