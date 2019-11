V Neratovicích postaví moderní kostel, církev vyjde na 80 milionů

Když chtějí Neratovičtí o Vánocích slyšet bohoslužbu, obvykle mnohým nezbude než poslouchat venku, pokud tedy zrovna nesněží. Do malého kostelíku se totiž dostane jen pár desítek lidí. V regionu žádný jiný velký svatostánek není. To by se ale brzy mohlo změnit.

Ve Středočeském kraji jde o unikátní počin. Kostely jsou totiž historickou součástí většiny městských center a nových se staví jen velmi málo. Obvykle jde spíš o církevní „klubovny“, v případě Neratovic však půjde o plnohodnotný kostel, který ve městě chybí.

Padesátá léta církvím nepřála

I když první písemná zmínka o Neratovicích pochází z roku 1227, městem se staly teprve v roce 1957, kdy se díky chemičce Spolana začalo s intenzivním budováním nového moderního města panelákového typu. Na duchovní stánek se přitom nemyslelo. „Kvůli tomu farnost v Neratovicích nemá žádný kostel ani téměř žádné zázemí,“ vysvětluje MF DNES neratovický farář Peter Kováč.

Místní lidé mohou využívat jen malou kapli, která je ovšem v soukromých rukou, anebo malý kostelík na okraji města v Lobkovicích, který rovněž nemá žádné zázemí. Při větším zájmu o bohoslužby zejména o Vánocích lidé nemají šanci se tam vejít, mnohdy musí stát venku. „Naše farnost posledních 30 let narůstá a s tím sílí potřeba vlastního kostela a zázemí. Nemáme prostory, kde bychom mohli pravidelně fungovat,“ říká Kováč.

Že zájem lidí o duchovno a komunitní život stoupá, potvrzuje i neratovický starosta Roman Kroužecký: „Velký kostel nám tady opravdu chybí, záměr na jeho výstavbu proto vítáme. Pravidelně chodím mezi lidi, tak cítím, že zájem o setkávání a duchovno stoupá. Církve v Neratovicích nyní musí pro bohoslužby využívat jen prostory, které mají různě pronajaté.“

Kostel i klubovna v jednom

Právě spojovat lidi má i zamýšlený kostel. Podle faráře Kováče půjde o unikátní stavbu, která propojí liturgický prostor kostela s učebnami, klubovnami a farou. Bude sloužit také jako komunitní centrum, koncertní, výstavní a přednáškový sál.

„Pro setkávání, práci s dětmi a rodinami nyní využíváme řadu pronajatých prostor, což je z mnoha hledisek pro celou řadu aktivit velmi nepraktické. Jsme jako velká rodina, která se stále rozrůstá, ale přitom má problém s bydlením. Potřebuje vlastní střechu nad hlavou,“ dodává farář.

Nový kostel vznikne na rozhraní Neratovic a Libiše. Původně se sice uvažovalo, že by měl být blíže centru města, z toho ale nakonec sešlo. Farnost se totiž rozhodla stavět na svých pozemcích.

Svatostánek navrhl architekt Zdeněk Fránek, jenž má se sakrálními stavbami zkušenosti. Vymyslel mu elegantní podobu s neobvyklým oválovým půdorysem. Stěny mají být čistě bílé a fasády hladké. Střecha bude plochá a moderně zatravněná. Jejím středem bude procházet dlouhý světlík, který dovnitř vpustí sluneční světlo.

Energeticky nenáročná stavba

V souladu se současnými trendy půjde také o energeticky nenáročnou budovu. „Budeme například zachytávat dešťovou vodu, která bude sloužit ke splachování a zalévání. Objekt je navíc koncipován jako budova v budově, na vytápění bude díky tomu potřeba jen minimum energie,“ upřesňuje Kováč. Prostor mezi dvěma plášti budovy vyplní zjednodušeně řečeno bezbariérová stoupající stezka, po níž je zajištěn přístup do horní části. Symbolizuje postup lidského života i spojení země a nebe.



Do prostor mezi klenbami architekt Fránek zakomponoval zázemí jako učebny, klubovny a toalety. „Meziprostor mezi dvěma slupkami symbolizuje přechodnou část života, vnitřní prostor pod klenbou s horním osvětlením představuje tichý sakrální prostor oddělený od vnějšího světa,“ doplňuje architekt.

Dominantou budovy pak má být 22 metrů vysoká lehce prohnutá železobetonová věž, která bude s kostelem propojena rampou shora. Na jejím vrchu bude zvonice. Náklady na investici bude z jedné třetiny hradit Arcibiskupství pražské, stejný podíl přidá neratovická farnost z prodeje nemovitostí a na zbytek by se měli složit dárci.