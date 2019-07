Mladou Boleslav obklopily kolony, objížďka dálnice vedla rozkopanou silnicí

ŘSD provádí od 20. července rekonstrukci silnice u obchodního centra Olympia, na výjezdu z Mladé Boleslavi ve směru na Jičín. Doprava je zde svedena do jednoho jízdního pruhu a každý den se kvůli tomu tvoří dlouhé kolony.

Například o víkendu vyjížděli lidé z parkoviště u obchodního centra téměř hodinu na hlavní silnici.

Prakticky ve stejnou chvíli začalo ŘSD opravovat i dálnici D10 u Kosmonos, kdy došlo k uzavření nájezdu na dálnici ve směru na Liberec. Jako objízdná trasa bylo navrženo najetí na dálnici směr Praha, sjetí z dálnice a její podjetí přes právě opravovanou silnici u obchodního centra Olympia, kde měli řidiči najet zpět na dálnici. Tímto se tak do již ucpaného místa navedla další auta, čímž tam zcela zkolabovala doprava.

„Byli jsme z toho zaskočeni, a přestože oprava probíhá v období celozávodní dovolené Škoda auta, nebyla koordinace ŘSD z našeho pohledu šťastná,“ uvedla Šárka Charousková, mluvčí magistrátu města Mladá Boleslav.

Na radnici volaly desítky řidičů, aby dopravu začala řídit městská policie. Radnice nakonec stavbu zkoordinovala s ŘSD tak, že hlavní nájezd na dálnici byl posunut až do Bezděčína.

Podle ŘSD byla oprava v Mladé Boleslavi závislá na dovolené v automobilce Škoda auto, aby neblokovala zásobování továrny.

„Byla to ta nejlepší z nejhorších variant. Objízdná trasa je u takto dopravně vytíženého města vždy potenciálně komplikovaná. Nicméně bylo to řešení, které vzešlo po dohodě s místní samosprávou a policií,“ informoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Kyvadlová doprava v opravovaném úseku by měla trvat podle Rýdla jen do 4. srpna, poté by se měla být doprava vedena v režimu 1+1. Práce na silnici zde ale budou trvat až podzimu 2020.