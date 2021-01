VIDEO: Muž oslnil laserem policisty ve vrtulníku, za pár minut ho sebrali

15:31

Do velmi nebezpečné situace se v neděli odpoledne dostala posádka policejního vrtulníku, který mířil k pátrací akci na Jičínsko. U Dobrovice na Mladoboleslavsku let zkomplikovalo prudké zelené světlo laserového ukazovátka, kterým neznámý člověk mířil přímo do kabiny.