U Milovic může vyrůst město budoucnosti pro 12 tisíc lidí a zábavní park

18:07 , aktualizováno 18:07

V bývalém vojenském prostoru u Milovic na Nymbursku by v budoucnosti mělo vyrůst nové město a zábavní park. Velikostí by mohlo být stejné jako Milovice a měla by v něm být i vysoká škola. Kraj se ale nejdříve musí vyrovnat se společností Mladá RP, která v bývalém vojenském prostoru bourala zchátralé objekty po sovětské armádě.