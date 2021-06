DPP může uzavřít smlouvu na stavbu první části metra D, opatření skončilo

Pražský dopravní podnik může uzavřít smlouvu s vítězem tendru na stavbu první části metra D. Dosud mu v tom bránilo předběžné opatření vydané loni v červenci Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Nyní všechna řízení spojená s touto zakázkou skončila a s nimi i platnost zákazu.

Aktuálně je v přípravě první etapa, která povede z Pankráce do stanice Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice, jejíž vestibul bude už zasahovat do Středočeského kraje. | foto: Metroprojekt Praha a.s.