ÚOHS přibrzdil metro D, zakázal uzavřít smlouvu s vítězem tendru

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal uzavřít smlouvu s vítězem veřejné zakázky na vybudování prvního úseku metra D z Pankráce na Olbrachtovu. Zakázku bude teprve posuzovat.

Aktuálně je v přípravě první etapa, která povede z Pankráce do stanice Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice, jejíž vestibul bude už zasahovat do Středočeského kraje. | foto: Metroprojekt Praha a.s.