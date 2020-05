Sochu Stalina chtělo od Komárova koupit i Rusko, nakonec poputuje do muzea

Sochy se městys chtěl původně zbavit pomocí obálkové aukce. „Nakonec jsme se nerozhodli prodat sochu na základě vyhlášeného záměru, ale rozhodli jsme se ji převést do sbírek Muzea Českého krasu,“ uvedl ve středu místostarosta Radim Šíma.

Muzeum podle něj o sochu zažádalo týden před termínem ukončení nabídek. „Podle slov paní ředitelky (muzea) socha patří do tohoto regionu,“ dodal Šíma s tím, že se na ni skládali místní dělníci i okolní obce.

Vyvolávací cenu sochy znalec stanovil na 20 tisíc korun. Že městys nakonec za sochu žádné peníze nezíská, podle Šímy nerozhoduje. „Peníze, které by byly získané z prodeje sochy, by byly stejně použity na řekněme lidové účely, ať už pro kostel, pro hřbitovní místo nebo pro výzdobu tady v obci,“ dodal.

Asi tři metry vysoká pískovcová socha stála od roku 1951 na náměstí Míru před místním úřadem. Až v roce 1990 ji městys přesunul do depozitního skladu. Posledních pět let pak uvažoval o jejím prodeji. Až na začátku tohoto roku však sehnalo vedení znalce, který by ji ocenil. Vyhlášení aukce pak předcházela jedna nabídka soukromého sběratele, který má vlastní muzeum socialismu.

Nyní je socha mírně poškozená a na mnoha místech uražená. Její tvůrce Josef Jiříkovský se navíc dopustil několika chyb, socha má disproporčně velké ruce i uši. Samotný materiál má tak vyšší hodnotu, než socha.



„Na umístění sochy se usnesli slévači z místní Buzulucké slévárny, kteří na vznik finančně přispěli. Odpracovali na to jednu směnu zdarma,“ popsal dříve historii vzniku sochy místostarosta Radim Šíma

Místo sochy Stalina stojí na náměstí Míru od roku 1991 litinový sloup s figurou orla, který vznikl v Komárově ke 100. výročí Všeobecné zemské výstavy.