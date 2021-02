Čtveřice mužů vykradla obchod ve Vlašimi, kapsy měli plné kartáčků a tuňáků

Podezřelý č. 1 – Jde o muže zdánlivého stáří 40 let. Na hlavě má krátce střižené hnědé vlasy, specificky vyholené kolem uší. Oblečen je do tmavě modré mikiny, která má dlouhé šedivé rukávy. Na nohou má tmavé kalhoty a obut je do černých sportovních bot s bílou podrážku. Přes rameno nese hnědou brašnu. Na pravé ruce má hodinky s hnědým koženým páskem. Podezřelý č. 2 – Muž ve věku kolem 35 let. Má krátké tmavé vlasy. Na sobě má černou bundu, pod kterou má šedou mikinu nebo tričko. Na nohou má tmavě modré džíny. Kolem krku má volně šedou šálu. Podezřelý č. 3 – Jedná se o muže zdánlivého stáří 35 let. Má krátké hnědé vlasy. Oblečen je do černé bundy a modrých džín. Přes rameno má tmavou brašnu. Podezřelý č. 4 – Jedná se o holohlavého muže ve věku kolem 40 – 45 let. Na sobě má zelenou bundu a tmavé kalhoty. Obut je do hnědých bot. Přes rameno nese světlou tašku. V případě jakéhokoliv poznatku k osobám podezřelých mužů kontaktujte vlašimské policisty na telefonním čísle 974 871 750 nebo na služebním mobilním telefonu: 735 785 869.