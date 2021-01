Muž vysvětlil krádeže tím, že půjčil kamarádovi a pak neměl na nájemné

Rychnovská policie zadržela 34letého muže v úterý 26. ledna. Viní ho z patnácti případů, které se staly na Rychnovsku od loňského července doposud.

Podle kriminalistů muž vnikl do šesti provozoven, kde ho zajímaly hlavně peníze. Vloupal se také do dvou autobusu a osobních aut značek Škoda a Honda. Jedno z aut dokonce vytlačil od domu na silnici a řídil ho, i když to má z minulosti soudně zakázáno.

Ze zaparkovaného bagru odcizil čtyři LED reflektory za téměř 50 tisíc korun.

„Obviněný muž kriminalistům na svou obhajobu uvedl, že půjčil kamarádovi peníze, které mu nevrátil, a když mu hrozilo vystěhování z bytu, rozhodl se finanční prostředky obstarat nezákonně,“ uvedla mluvčí hradecké policie Šárka Pižlová.

Škoda na odcizených věcech přesahuje 110 tisíc korun, v obdobné výši se pohybuje škoda na domech či zařízení.

Muž je podezřelý ze spáchání zločinu krádež, přečinu neoprávněné užívání cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu poškození cizí věci. Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou ve středu souhlasil s jeho vazebním stíháním.

Protože se svých skutků dopustil i v nouzovém stavu, hrozí mu až 8 let vězení.