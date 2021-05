Nad Kongresovým centrem mladí vzdychají, doba se mění, říká jeho „královna“

Na cestě k postu generální ředitelky jste prošla snad všemi pozicemi, které pohostinský byznys nabízí. Pracovala jste prý i jako pokojská…

Ano, ještě na vysoké škole jsem odcestovala do Států. Musela jsem uklidit i 16 apartmánů po rodinách, takže nejen pokoje, ale i kuchyňku, ložnici, obývák. Představte si ten popcorn všude. Připravovala jsem také snídaně, pracovala jako servírka, na postu manažerky restaurace… Když jsem se pak vrátila, nastoupila jsem do hotelu do obchodního oddělení. Dnes už mě ale nic nepřekvapí, vím, co která práce obnáší. Nikdo mě sice neošulí, na druhou stranu mám pro zaměstnance obrovské pochopení.

To, co si povíte na konferenci u kafe, si v online prostředí, které je podle mě také mnohem více formální, nikdy neřeknete.