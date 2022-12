Kolejné na pražských univerzitách podraží, studenti vyhledávají podnájmy

„Výhradním důvodem zdražení je růst cen energií,“ říká mluvčí ČZÚ Karla Mráčková.

S novým ceníkem studentského ubytování přijde také další změna. Studenti budou od ledna platit částku za energie zvlášť. Škola tak chce zachovat transparentnost.

„Každý ubytovaný bude mít informaci, jaká částka z celkové sumy jsou náklady na energie,“ vysvětluje Mráčková a zdůrazňuje, že případné zlevnění energií v příštím roce by se promítlo i do ceny ubytování.

Koleje už se přestávají vyplácet

Řada studentů si tak před Vánocemi sbalí své kufry nadobro. S navýšením cen totiž přestává být bydlení na koleji výhodné. Někteří hledají pokoj k podnájmu, jiní se plánují sestěhovat s kamarády do větších bytů v Praze.

„Původně jsem se měl vejít do 50 tisíc korun za ubytování od září do konce června,“ říká Lukáš P., který studuje na ČZU už třetím rokem. „Po zdražení by mě ale jen půlrok vyšel na 42 tisíc,“ pokračuje. Přestože podnájem stále vychází o něco dráž, na koleji Lukáš už zůstávat nechce.

„Když můžu mít za skoro stejné peníze pokoj v daleko lepším stavu a hlavně s vybavením, které se nemusí pořád měnit, není moc o čem přemýšlet,“ říká. Chybějící finance si Lukáš plánuje obstarat větším pracovním nasazením. „Jen doufám, že to moc nezasáhne do času na učení,“ dodává.

Vystěhovat se chce i studentka Anna N. „Na čas mě u sebe ubytuje teta. Mezitím si snad najdu pokoj k pronájmu za rozumnou cenu,“ říká.

Vojtěch Č., student Fakulty životního prostředí ČZU, bydlí v buňce 2+2 (dva dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením a kuchyňkou). Měsíčně platí okolo 4 800 korun, od ledna bude dle svých odhadů platit asi o tři tisíce víc. Stěhovat se ale neplánuje.

„Je to sice dost, ale v Praze se nájem za stejné peníze sehnat nedá,“ myslí si. Přestože mu s vyššími výdaji částečně pomůže rodina, bude muset trávit více času na brigádách, a to dost možná na úkor studia.

Podobně to má také Tomáš N. „I když budu za těch sedm a půl tisíce měsíčně se stavem koleje opravdu nespokojen, jít do bytu se mi nevyplatí,“ říká. „Poté, co nám poslali mail s informací o plánovaném zvýšení kolejného, jsem si v práci řekl o přidání. Když se tedy trochu uskromním, měl bych nějak vyjít,“ doplňuje.

S náklady dle dotázaných studentů příliš nepomůže ani ubytovací stipendium. „Stipendium chodí jen jednou za čtvrt roku,“ říká Vojtěch a dodává: „Uvidíme ale, v jaké výši přijde příště.“

Na navýšení ubytovacího stipendia však univerzita nemá peníze. „Kdybychom měli finanční prostředky, nezvyšovalo by se kolejné,“ říká Mráčková. „Nehledě na to, že by tento krok byl selektivní a nespravedlivý vůči studentům ubytovaným v komerčních nájmech mimo koleje,“ doplňuje.

Podle ceníku platného od 1. září 2022 na webu Kolejí a Menzy ČZU přijde nyní jedna noc na koleji na 93 až 350 korun. Záleží na tom, kolik lidí je na pokoji. Nejméně se platí na čtyřlůžkovém pokoji, nejvyšší cena se týká těch, kdo jsou sami na pokoji typu VIP. Už tento ceník ale oproti minulému akademickému roku podražil o přibližnou inflaci pro rok 2022, tedy o 15 procent.

Zdražovat se bude i jinde

„Od 1. ledna zvyšujeme cenu kolejného oproti té zářijové o 24 korun za noc (cca 720 Kč za měsíc – pozn. red.) za lůžko,“ říká mluvčí Vysoké školy ekonomické v Praze Věra Koukalová. Škola tak reaguje na vyšší ceny tepla, inflaci a očekávané zdražení dodávek vody.

Připlatí si i studenti na nejstarší české univerzitě. „Koleje Univerzity Karlovy (UK) plánují zvýšení cen v prvním kvartálu roku 2023 v průměru o 10 procent,“ říká mluvčí univerzity Václav Hájek s tím, že opatření se dotkne všech objektů ve správě Kolejí a menz UK, tedy těch pražských i mimopražských. Pokud by ceny vstupů dále stoupaly, není dle Hájka vyloučené ani další zdražení.

Na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) o navyšování kolejného na příští rok zatím neuvažují. „Naposledy jsme ceny zvedali o 15 procent v září, což je poprvé od roku 2012. Další zvýšení v tuto chvíli není na pořadu dne,“ ujišťuje Kateřina Veselá z odboru PR a marketingu ČVUT.