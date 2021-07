Hrabalova chata je za 12 milionů neprodejná, myslí si sousedé v Kersku

„To víte, že nás to tady všechny zaskočilo. Za tu cenu se to ale ani náhodou neprodá; možná tak za polovinu. Tak či tak by byla škoda, kdyby to nový majitel chtěl třeba přestavět,“ řekl MF DNES majitel jedné ze sousedních chalup v Kersku, který si nepřál být jmenován.



Současným vlastníkem chaty je syn Zdeňka Eliáše – Hrabalova kerského souseda.

„Protože Hrabal neměl děti, odkázal chatu rodině Eliášů, kteří se o něj ve stáří starali. Tak zněla dohoda, za kterou stála i Hrabalova manželka Eliška,“ vysvětlil nymburský publicista Jan Řehounek, který se „Hrabalovu kultu“ věnuje takřka celý život.



MF DNES se pokoušela vlastníka chaty, ve které vznikala „Boganova“ vrcholná díla v čele se Slavnostmi sněženek, několikrát neúspěšně kontaktovat.



Protože reálně hrozí, že by nový majitel mohl chtít objekt přestavět, vložilo se po několika dnech od zveřejnění inzerátu do věci ministerstvo kultury a Středočeský kraj.



Radní kraje se odkupem chaty zabývali ve čtvrtek. Zájem projevili také proto, že ve sbírkách kraje je už Hrabalův osobní automobil.



Jak naložit s cenným dědictvím

Zájem o získání bíle omítnuté chatky s výraznými zelenými okenicemi, která stojí v jedné z kerských alejí, potvrdil MF DNES i starosta Nymburka Tomáš Mach (Nymburk s klidem). S tímto polabským městem je třetí nejpřekládanější český autor 20. století osudově spjatý.



„Plán je zatím takový, že by Hrabalovu chatu odkoupilo ministerstvo. S tím, že by se na tom podílely i další subjekty, mezi kterými je město Nymburk. Jsme určitě ochotní státu s jeho záměrem pomoci,“ ujistil starosta Mach s tím, že si v Hrabalově bývalém obydlí dokáže představit například jeho muzeum.

Takový nápad se však příliš nelíbí spisovateli Řehounkovi, který v Nymburce vede Klubu čtenářů Bohumila Hrabala.



„I když by stát chatu v Kersku odkoupil, co by se tam dalo? V nymburském muzeu, které je právě v přestavbě, se počítá s rozsáhlou expozicí o Hrabalovi včetně jeho auta. Přesouvat všechny dochované předměty z muzea do chaty už podle mě nemá žádný smysl,“ dodal Řehounek.