Za pět let 35 nehod. Banální křižovatky se stopkou dělají řidičům problémy

S mírnou nadsázkou řečeno v podstatě nemine měsíc, aby se na jedné, či druhé zmíněné křižovatce nestala dopravní nehoda. Řidič jedoucí po hlavní často nedostane přednost od vyjíždějícího vozu z vedlejší komunikace.

Na první křižovatce, která je blíže k Hostivici (na mapce červená značka), se během posledních pěti let podle statistik bouralo čtrnáctkrát, ve dvanácti případech právě kvůli ignorování dopravní značky Stop, což mělo za následek celkem 24 zraněných lidí.

Na druhé křižovatce (modrá značka) o několik set metrů dál, v blízkosti železničního přejezdu, se ve stejném období stalo 21 nehod se 14 zraněnými. Podobně jako v prvním případě policisté zjistili, že 20 z nich způsobili řidiči, kteří neuposlechli dopravní značení.

Řidiči tu přitom stihli bourat už i letos, a to 12. ledna, kdy se první zmíněné křižovatce blíže Hostivici srazily čtyři vozy, jeden z nich skončil převrácený na střeše. Při nehodě se zranila žena, kterou záchranáři následně převezli do nemocnice.

Nehoda čtyř vozů poblíž obcí Chýně a Hostivice (12. ledna 2024) Nehoda dvou aut na křižovatce poblíž Hostivice. (27. prosince 2023)

Problémové situace navíc může umocnit i fakt, že zatímco první křižovatkou (mezi Hostivicí a Chýní – na mapce vpravo) řidič od směru od Břví projíždí po hlavní komunikaci, o pár set metrů dál na druhou křižovatku těsně před železničním přejezdem už přijíždí po vedlejší.

Problematické křižovatky leží jen několik set metrů od sebe.

Červená značka: křižovatka se stopkami ve směru od Hostivice (sever) a od Chýně (jih). Modrá značka: vodorovná hlavní se mění na vedlejší, která je osazená předností v jízdě (od žel. přejezdu a opačně)

Semafor či kruhový objezd, navrhují místní

Problém už roky diskutují na fórech na sociálních sítích i místní obyvatelé.

„Radši tam vždy brzdím, i když přijíždím po hlavní. Hrozná křižovatka,“ okomentovala křižovatku poblíž nedaleké části Břve uživatelka Jana na faceboookovém fóru Hostivice.eu.

„Kolik nehod se tam už stalo. Já nevím, proč už tam neudělají kruhový objezd nebo semafory. Tam, kde být nemusí, jsou, a tam, kde by měly být, nejsou,“ napsala uživatelka Jolana.

S ní souhlasí i uživatel Nick. „Stačil by i nějaký menší kruháč. Každý by tam musel zpomalit a rozhlédnout se, přispělo by to hodně lokální dopravě i bezpečnosti, ušetřilo by to práci policii, hasičům, záchranným složkám, a nakonec v některých případech i zachránilo životy,“ komentoval a ukázal dalším přímo i grafiku s kruhovým objezdem.

Někteří z diskutujících si však myslí, že problémem jsou spíše řidiči, kteří místem jezdí, než dopravní značení nebo křižovatka samotná. „Lidi musí pochopit význam značky STOP a pak to tam bude v pořádku,“ napsal Patrik. Podobný názor má i uživatelka Alena. „To přeci není o silnici a značení, je to o mezičlánku mezi sedačkou a volantem,“ zhodnotila.

Přibyla výrazná stopka i čáry. Nepomáhá to

Silnice má ve správě Středočeský kraj, který společně Krajskou správou a údržbou silnic, městem Hostivice a policií dopravní situaci na křižovatkách dlouhodobě řeší. „Na daných křižovatkách došlo na základě našich podnětů o zvýšeném počtu dopravních nehod k úpravě a zvýraznění křižovatek,“ uvedla pro iDNES.cz tisková mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

V roce 2022 tak na silnici zvýraznili stávající dopravní značky žlutozelenou barvou a přibyly tam výrazné nápisy STOP nebo stop čáry. Opatření však ke snížení počtu nehod na silnici III/0056 podle policie nevedla.

Místostarosta Hostivice Josef Juránek uvedl, že pro město je řešení dopravní situace jednou z priorit. Vedení podle něj oslovilo policii, aby problematickým křižovatkám věnovala zvýšenou pozornost.

I proto na konci minulého roku došlo k jednání, které si kladlo za cíl zadat studii ke zvýšení bezpečnosti provozu a naopak snížení počtu dopravních nehod. „Na základě tohoto jednání bylo vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci, které bude ukončeno na začátku února 2024,“ vysvětlil Zdeněk Škaloud, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.

Studie má přijít s dlouhodobým řešením pro celou oblast mezi obcemi Hostivice, Chýně a Břve, která kromě aktuální situace zohlední i probíhající výstavbu svazkové školy, její budoucí provoz a výstavbu obytných domů Pod Horou v katastru města Chýně, vysvětlil Juránek.

Podle něj je pro Hostivici jedním z preferovaných řešení kruhový objezd. Ten ale považuje za časově náročné řešení, jelikož jsou pozemky, na kterých by mohl stát, v soukromém vlastnictví.

Jak se tedy nakonec problematické dopravní místo na silnici III/0056 změní, a jestli vůbec, zatím není zřejmé. „Studie navrhne konkrétní okamžitá i následně dlouhodobější řešení. Nechceme předjímat, jaká varianta ze studie vyplyne,“ uzavřel Jiří Bejlovec, vedoucí oddělení pozemních komunikací Krajského úřadu Středočeského kraje.