Nehoda dvou aut zablokovala silnici z Neratovic do Prahy, zranili se čtyři lidé

K události došlo ve čtvrtek ráno na silnici mezi obcemi Zlonín a Předboj. „Srazily se dva osobní vozy,“ uvedla tisková mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Mluvčí hasičů Tomáš Bakalář pro ČTK doplnil, že auta měla narazit do mostku.

Kvůli probíhajícímu zásahu policie obousměrně komunikaci uzavřela, otevře ji zřejmě opět kolem 10:30.

Při nehodě se zranili čtyři lidé. Dva pacienty transportovala záchranná služba do Ústřední vojenské nemocnice. Další dva pacienti po ošetření putovali do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. U jednoho z nich měl lékař podezření na zlomeninu hrudní kosti. „Ten byl transportován letecky do FNKV,“ uvedla tisková mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

Kvůli nehodě jsou autobusy šesti linek PID odkloněny a neobsluhují některé zastávky. „Na místě uvízlo několik vozů. Vybrané spoje jsou odřeknuty,“ napsal PID na svém webu.