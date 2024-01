Na D1 u Hvězdonic havaroval řidič. Směr na Prahu je průjezdný jedním pruhem

Při havárii na dálnici D1 v sobotu odpoledne zemřel řidič osobního auta. Při zařazování do pruhu po předjíždění kamionu havaroval do svodidel, ve voze cestoval sám. Řekla to policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Podle webu dopravniinfo.cz je dálnice ve směru na Prahu průjezdná pouze levým jízdním pruhem, omezení předběžně potrvá do 21:20.