Trhy na náplavce v sobotu nebudou. Nejde dodržet opatření, tvrdí pořadatelé

FARMÁŘSKÉ TRŽIŠTĚ NÁPLAVKA SE V SOBOTU NEKONÁ.

Vnímáme, že vláda na jednu stranu chce trhy pro farmáře i pro nakupující zachovat, což by bylo pozitivní, na druhou stranu nové nařízení zároveň předepisuje, že na farmářském trhu nesmí být více než 20 osob na 400 m2. Tato jedna podmínka nového nařízení je však prakticky nerealizovatelná. Pro reálnou představu – jde o 20 osob na čtverci 20 x 20 metrů, čili na každého člověka má připadat plocha v průměru 4 x 5 metrů, což mnohonáso...bně převyšuje obecně předepsaný dvoumetrový odstup (čili plochu 2 x 2 metry) nařízený například pro vnitřní prostory supermarketů. Dále, rovněž na rozdíl od supermarketů, činí organizátora přímo odpovědným za to, kolik lidí se tu pohybuje. S tím, že farmářské trhy se vždy odehrávají na veřejném prostoru, kde se mohou vyskytnout nejen nakupující, ale i ti, kdo místem prostě jen procházejí. I pokud bychom farmářský trh oplotili a zanechali 1 - 2 vstupy, nakumulovalo by se u vstupů větší množství lidí, což by opět šlo proti nařízení nebo by se tvořily neúměrně dlouhé fronty s odstupy nejméně 4 metry.

Proto jsme se rozhodli, vzhledem k situaci, farmářské trhy tuto sobotu na Náplavce zrušit.