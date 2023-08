Ze žárlivosti málem ubil dřevěným hranolem kamaráda, ten mu napadení odpustil

Zatímco pravomocně odsouzený Gatyás je dosud na svobodě a k soudu ho přišla doprovodit rodina včetně matky, partnerky a dětí, devětačtyřicetiletého poškozeného Pavla P. přivedla do jednací síně eskorta.

„Paní soudkyně, nechci se k tomu vyjadřovat. Nedělá mi dobře už jenom to, že musím být přítomen soudnímu líčení. Nic si k tomu nepamatuji. Abych byl upřímný, jsme dlouholetí známí. Bohužel se stalo to, co se stalo. Přes to všechno, když to řeknu od srdce, tak ho dneska lituju. Málem jsem umřel v nemocnici, ale všechno jsem mu odpustil. Jsem starej darebák, mám odsezeno po všech věznicích v České republice celkem 20 let, a prostě... ani nechci tu náhrady škody,“ prohlásil napadený Pavel P.

„Spal mi se ženou, byla za tím žárlivost,“ odpověděl Gatyás na chodbě reportérovi iDNES.cz na dotaz, proč na muže zaútočil. Zároveň odmítl, že by soka napadl zákeřně ve spánku. V pravomocném rozsudku však formulace „fyzicky napadl spícího poškozeného“ zůstává. „Určitě lituju toho, co jsem udělal, protože je to můj kamarád,“ dodal Gatyás.

Rodina mu devítiletý trest odsouhlasila

Loni 8. dubna zhruba čtyřicet minut po poledni měl na ubytovně v Praze-Libni nejprve Pavla P. udeřit kolenem do tváře a poté ho opakovaně udeřil velkou intenzitou dřevěným hranolem do hlavy a obličeje, dokud poškozený neztratil vědomí. Způsobil mu sérii vážných zranění včetně tříštivé zlomeniny pravé spánkové kosti, vpáčené zlomeniny čelní kosti vpravo i vlevo či nitrolební krvácení.

„Tato zranění poškozeného bezprostředně ohrožovala na životě, a pokud by mu nebyla urgentně poskytnuta první pomoc zdravotnickou záchrannou službou, vedla by k úmrtí poškozeného,“ uvedla státní zástupkyně Margita Kralická.

Obžalovaný muž v úvodu hlavního líčení projevil zájem uzavřít se žalobkyní dohodu o vině a trestu. Jednání na chodbě, kterého se účastnil i jeho obhájce, trvalo zhruba půl hodiny. Státní zástupkyně navrhla přímo v obžalobě Gatyásovi 11 let vězení. Před jednací síní se nakonec dohodli na devítiletém trestu, tedy rok pod zákonnou sazbou, která činí 10 až 18 let.

Muž se v průběhu vyjednávání na chodbě opakovaně objímal se svými příbuznými, kteří neměli daleko k pláči, a konzultoval s nimi průběh jednání.

Rodina mu nakonec devítiletý trest odsouhlasila. Následně ho jako „akceptovatelný“ schválil i senát Městského soudu v Praze. V dnešním rozsudku je zahrnuto i předchozí odsouzení Gatyáse za neoprávněné užívání cizí věci, za což dostal loni na podzim podmínku.