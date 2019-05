Na dálnici D4 došlo na 41. kilometru ke dvěma nehodám. Zasahuje vrtulník

„Dálnice D4 je v současné chvíli uzavřena kvůli probíhajícímu vyšetřování dvou dopravních nehod. Doprava je pravděpodobně odkláněna na nájezdu na dálnici a bude obnovena až po vyšetření příčiny nehody, která je zatím neznámá,“ sdělila iDNES.cz tisková mluvčí policie Martina Fejfarová.

Komplikacím se řidiči mohou vyhnout, pokud ve směru na Prahu sjedou na exitu 45 Háje a ve směru na Příbram na exitu 32 Dobříš - jih.

Motorkář při havárii utrpěl středně těžká poranění, záchranáři ho přepravili vrtulníkem do jedné z pražských nemocnic. ČTK to řekla mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová. Na dálnici se ve směru na Prahu tvoří kolony, uzavírka potrvá přibližně do 18:00.