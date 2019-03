Na D10 za Prahou se bude bourat most, úsek bude o víkendu uzavřen

Oprava se týká mostu na silnici třetí třídy mezi Svémyslicemi a Zelenčí, který vede přes dálnici D10.

„Rekonstrukce mostu je nutná s ohledem na jeho špatný stavebně technický stav a potřebu zvýšit jeho zatížitelnost,“ řekla mluvčí hejtmanství Barbora Tlučhořová.

Přípravné práce budou probíhat v sobotu už od 13 hodin, kdy bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu v obou směrech. Úplná uzavírka dálnice bude platit od výjezdu z Prahy od 20 hodin večer až do neděle do 10 hodin dopoledne. Následně bude zprovozněn opět jeden jízdní pruh pro oba směry.

Uzavřený úsek dálnice D10 a objízdné trasy.

Podle informací úřadu Středočeského kraje povede objízdná trasa v obou směrech po sjezdu u Horních Počernic (EXIT 3), tam se napojí na okruh D0, dále pak povede po D11 (až po EXIT Jirny), řidiči se poté vrátí na dálnici D10 po silnicích druhé třídy č. II/611 a č. II/101. Zpět na D10 najedou u obce Zápy. Tato objížďka bude obousměrná.

Rekonstrukce mostu si vyžádá ještě jednu uzavírku o prvním únorovém víkendu 6. a 7. dubna, kdy bude snesena ocelová konstrukce mostu.

Dopravní omezení bude probíhat ve stejných časových intervalech.

Před několika dny byla kvůli demolici mostu uzavřena i dálnice D1 u Mirošovic.