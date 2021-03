Stezku podél Vltavy hlídají u Zdib strážníci, lidi na hranicích obracejí

Video se strážníkem bránícím lidem v průjezdu přes hranici okresů se na Facebooku objevilo o víkendu.

Je v něm sestřih několika případů, kdy musel strážníky sportovce na kole či běžce otočit zpátky.



Přestože některým se „blokáda“ očividně nelíbí, nikdo strážníka neobjede. Podle zdibských strážníků většina lidí nařízení chápe.

„Asi 80 či 90 procent lidí poděkuje a otočí se. Těch, co nám nadávají, není tolik, ale pak to bývá hodně drsné. Některé nadávky jsem naposledy slyšel na vojně,“ řekl iDNES.cz vedoucí obecní policie Zdiby Karel Šedivec.

Strážníci podle něj nejsou na cyklostezce každý den, ale jezdí tam namátkově.

„My pouze upozorňujeme lidi na to, že překročili hranice okresu a dál už nemohou, protože by porušili vládní nařízení. Snažíme se jim lidsky vysvětlit, že to musí respektovat ne jen kvůli nám, ale abychom zabránili šíření koronaviru,“ dodal Šedivec s tím, že pokuty nikomu nedávali.



Jen vysvětlujte, dostali zadání strážníci

Podle vedoucího strážníků jsou hlídky i na jiných místech, především na silnicích, kudy se řidiči snaží objet hlídky na hlavních tazích z Prahy.

Stejné kontroly na cyklostezkách probíhají i na dalších místech na hranicích s Prahou, například na jihu v okolí Vraného nad Vltavou.



Podle místostarosty Vestce Jiřího Řízka, jehož obecní policie vykonává službu tam i v dalších osmi obcích, mají strážníci instrukce, aby lidem situaci pouze vysvětlovali a nešli do žádných konfliktů.

„Lidé jsou už ze všech nařízení nervózní a vysvětlování je daleko lepší, než další represe,“ dodal Řízek.