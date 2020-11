12:00

Hořovická nemocnice zapojila do boje proti koronaviru robota Peppera. Bílý humanoid, přezdívaný Péťa, radí příchozím, co vše mají udělat při vstupu do nemocnice. Pacienti jsou na něj příjemní. Nemocnice plánuje, že pořídí další roboty například na recepci.