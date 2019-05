Počítačová hra Chuchel má vlastní výstavu, poodhaluje v ní svět animace

Chuchvalec chlupů, kdo by byl řekl, že něco takového si může získat celosvětovou oblibu. Právě tento v domácnostech se vyskytující chomáček je hlavní postavou videohry Chuchel. České studio Amanita Design s ní dosáhlo světového úspěchu, včetně loňského vítězství na Independent Games Festivalu, který je brán jako Oscar nezávislých videoher.

S třešničkou na závěr, o niž jde Chuchlovi nejvíce, teď koncem dubna přišlo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Sladovna Písek vytvořilo výstavu Zachuchleno.

Na příkladu jedné z nejzajímavějších současných her seznamuje návštěvníky s animačními technikami. A nejen to, velká část výstavy je originální hernou, která v reálném světě vtahuje do dění této ztřeštěné hry. V ní Chuchel – chomáč chlupů s kloboučkem – nadevše miluje třešně a úkolem hráče je Chuchlovi pomoci přijít na způsob, jak toto ztracené ovoce získat zpět. Neustále mu to komplikují různé postavy, z nichž nejvýraznější je Kekel, který Chuchlovi šťavnatou třešničku bere.

„Hra je takovou interaktivní animovanou groteskou, která odkazuje na tradici českého animovaného filmu,“ řekl MF DNES její autor Jaromír Plachý, rodák z Mělníka.

Animační laboratoř

Výstava je rozdělena do dvou částí. V té první je na příkladu Chuchla názorně ukázán vývoj animačních technik. „Jedná se v podstatě o animační laboratoř, kde si návštěvníci mohou zkusit vytvořit svůj první animovaný film, a to různými animačními technikami,“ popsala muzejní edukátorka a kurátorka výstavy Ludmila Sanitráková.

Pomocí tabletů mohou návštěvníci na černé tabuli rozpohybovat křídou nakreslené obrázky nebo magnetem přichycené figurky. Zároveň trochu proniknou do historie animace, k vyzkoušení tu kromě tabletů mají také jedno z prvních zařízení pro zobrazování pohyblivého filmu – praxinoskop.

Až do útrob Chuchla

Druhá výstavní místnost je již jakousi interaktivní hrou, která návštěvníky přímo vtáhne do děje videohry Chuchel. A právě na této části roztocké muzeum spolupracovalo se Sladovnou Písek, s úspěšnou dětskou galerií, která má s konceptem „galerie hrou“ zkušenosti. Zato pro Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy byl tento styl dosud neprobádaným územím.

„Už nějaký čas pokukujeme po interaktivních výstavách, které Sladovna Písek pořádá, a tak jsme se ve spolupráci s nimi odvážili jít i do tak náročné výstavy, jakou Zachuchleno je,“ uvedla Markéta Urfusová, vedoucí programového oddělení roztockého muzea. Pro výstavu se muzeu podařilo získat záštitu ministerstva kultury.

Ve druhé části výstavy se návštěvníci vydají společně s Chuchlem na dobrodružnou výpravu za třešní, kterou se postavička usilovně snaží získat a sníst.

„Jsou tu objekty, do nichž se dá mluvit nebo je lze nějakým způsobem oživovat, v dalších je možné hrát divadlo nebo založit kapelu,“ vyjmenoval ředitel galerie Sladovna Písek Adam Langer. Velkým prakem se lze strefovat do obludek nebo dřevěným kladivem zatloukat zelené červíky do pařezu.

Závěr výstavy a tedy i příběhu je v útrobách Chuchla. Připomínají temné bludiště, u nějž nevíte, co vás čeká za rohem. Průchod jeho trávicí soustavou si budete chtít zkusit víckrát než jednou.

Zachuchleno si mohou návštěvníci Středočeského muzea užívat až do 26. ledna příštího roku, pak se výstava přesune do zmíněné galerie v Jihočeském kraji.

„Hlavně pro děti a nerdy“

Podle Jaromíra Plachého si výstavu užijí hlavně děti a nerdi (nadprůměrně inteligentní lidé neschopní navazovat sociální vztahy s většinou populace, pozn. red.). Teď ale vážně a bez Plachého humoru: ocení ji i ti, kteří nerdy nejsou, postačí, když v sobě najdou alespoň trochu hravosti a zvídavosti.

Překvapením nebude, pokud výstava přiláká i zahraniční turisty, samotná videohra má totiž fanoušky hlavně za hranicemi, 95 % jejích prodejů se uskutečnilo právě tam.