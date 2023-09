V Dobříši rekonstruují kamenný most, který připomíná 200 let starou tragédii

Historický most je v současné době v havarijním stavu. Doprava přes něj už nebyla bezpečná, proto musel být loni v únoru uzavřen. Poté řidiči jezdili přes mostní provizorium, nyní jezdí objížďkou.

Podle Milana Listopada ze společnosti Swietelsky stavební je cílem zachovat původní ráz historického objektu. Průčelí zůstane identické a na most se vrátí i socha, která byla v minulosti shozena do potoka.

Oprava se podle Listopada neobejde bez rozebrání jednotlivých kamenů a vybudování nové železobetonové konstrukce. „Veškeré kameny, které budou znovu použity, jsou očíslovány a označeny tak, abychom věděli, kam patří,“ uvedl. Hlavních kamenů je v konstrukci mostu asi 180. Drobný materiál má být nahrazen žulovými kameny.

Práce však nebudou jednoduché a budou vyžadovat konzultace s památkáři. „Projektová dokumentace předpokládá, že dvě třetiny pilířů budou kompletně odstraněny, budou vybetonovány nové včetně základů, a třetina by měla zůstat ve stavu, v jakém je. Vykazuje lepší technický stav, ale bude to všechno ještě konzultováno se zástupci objednatele a památkového ústavu,“ dodal Listopad.

Původně silničáři plánovali most zbourat a na místě postavit nový, až donedávna totiž nebyl most památkově chráněný. Okrašlovací spolek Dobříš však s řešením nesouhlasil a inicioval protestní petici, kterou podpořili dobříšští i středočeští zastupitelé. Most byl poté prohlášen památkou a tím byla odvrácena jeho demolice.

Předseda okrašlovacího spolku Petr Kadlec upozornil na to, že jde o poslední klasický kamenný most v Dobříši, který vydržel do současnosti. Most měl vzniknout na památku tragické události, kdy se s nevěstou Marií Annou Kloibrovou z Českého Krumlova v červnu 1829 v brodu převrhl kočár a dívka se v rozvodněném Pilském potoce utopila. Stavbu mostu zaplatila její rodina.

Středočeští silničáři se v regionu starají o jedenáct památkově chráněných mostů, například v Nymburce, Kralupech nad Vltavou, Kostelci nad Labem, Křinci, Štěchovicích či Sazené. Opravy v těchto případech musejí být velmi citlivé. „Vždycky je práce s památkově chráněnými objekty specifická, protože musíme úzce spolupracovat s památkáři a musíme se držet toho, co vyžadují,“ dodala Kučerová.

