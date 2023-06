Praha 2 podpořila opravu železničního mostu, chce i rozšíření o další kolej

SŽ dříve na podobu mostu vypsala mezinárodní architektonickou soutěž, jejíž výsledky představila loni. Vítězný projekt počítá s tím, že zůstane zachována jen spodní část s pilíři a nynější nýtovanou konstrukci nahradí nová. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v minulosti uvedl, že chce o dalším postupu rozhodnout do konce roku.

„Jsme rádi, že se nám podařilo sehnat podporu napříč politickým spektrem, které nás přiblížilo záchraně železničního mostu. Praha 2 má zkušenost s památkami, kterým se nevěnovala dostatečná péče, a o to více je potřeba dát najevo, že o naše historické dědictví je třeba pečovat. Doufáme, ze se most podaří citlivě rekonstruovat, aby zůstal i nadále součástí pražského panoramatu. Koneckonců i UNESCO s námi souhlasí,“ uvedl zastupitel Jiří Mach (Praha 2 Sobě).

Výsledek soutěže a vybraná varianta vyvolala u části laické veřejnosti i odborníků nevoli, požadují zachování mostu. Proti záměru se vyjádřil i Český národní komitét ICOMOS a Centrum světového dědictví UNESCO vyzvalo dopisem ministerstvo kultury k zachování mostu. Zachování památkově chráněné konstrukce požaduje rovněž Národní památkový ústav a proti nahrazení konstrukce vznikla online petice s 15 800 podpisy.

SŽ a ministerstvo dopravy uspořádalo k tématu mezinárodní kolokvium, na kterém podle dřívějších informací sedm z deseti odborníků ve svých vyjádřeních doporučilo nahrazení konstrukce. Například podle ředitele Kloknerova ústavu ČVUT Jiřího Kolíska se oprava, která zajistí odolnost očekávanému dopravnímu zatížení a dostatečnou životnost, zdá být neproveditelná.

Další experti uvedli, že most je ve špatném stavu a jeho rekonstrukce by byla drahá, dlouhá a výsledek by měl výrazně nižší životnost než most nový. Pro rekonstrukci se naopak vyjádřil například švýcarský mostní odborník Eugen Brühwiler.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Konstrukce je podle odborníků významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace. SŽ v minulosti neúspěšně usilovala o odejmutí památkové ochrany mostu.