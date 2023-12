Místo dvou let rok? Silničáři zvažují, že zkrátí opravu Barrandovského mostu

Letošní opravy započaly v květnu a skončily v září. Zahrnovaly práce v levé polovině jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku a na rampě z ulice K Barrandovu. Práce se obešly bez vážnějších komplikací.

„Původní scénář byl, že pokračujeme jednou částí mostu v roce 2024 a druhou polovinou v roce 2025. Scénář, který zvažujeme jako alternativní, spočívá v tom, že ty dvě etapy by šly za sebou. Stále by byla uzavřena pouze polovina mostu, rozsah dopravních opatření by byl takový jak ho známe dnes, to znamená tři průběžné pruhy v každém směru, a čtvrtá etapa by plynule navazovala na třetí,“ popsal Sinčák.

Tím by se zkrátila celková doba oprav mostu, kdy by sice příští rok práce trvaly oproti původnímu plánu déle, ale už by nebyla na mostě další omezení v roce 2025. „Další úspora by spočívala v tom, že bychom nemuseli složitě odstraňovat dopravní značení a pro čtvrtou etapu jej znovu budovat. V rámci několika dnů bychom jej pouze přestavěli,“ uvedl Sinčák.

TSK podle něj alternativu v současnosti diskutuje se stavebníky a konzultanty z Kloknerova ústavu a ČVUT. „Zhruba do poloviny ledna chceme mít jistotu a finální návrh toho, co je možné. V případě, že se zhotovitel dostane s návrhem nového harmonogramu na úroveň 150 a méně dnů, to znamená úspora minimálně 30 dnů, tak bychom velmi reálně zvažovali tento scénář, tedy sloučení etap,“ řekl Sinčák.

K rozhodnutí musí dojít v lednu, protože na jeho základě TSK připraví plán dopravních opatření. Rovněž se od něj odvíjí postup přípravných prací. Pokud by se TSK rozhodla pro sloučení etap, znamenalo by to, že by práce začaly už na začátku dubna 2024 a skončily do konce letních prázdnin.

Při letošních opravách se mírně prodloužil čas oproti běžnému stavu, za který řidiči dojeli do cíle. Zvýšil se také počet aut na objízdných trasách, jako je Pražský okruh nebo severojižní magistrála. „Nedošlo k žádné dopravní apokalypse, kolapsu nebo katastrofě, kterou někteří věštili,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

Dojezdová doba se podle dopravního inženýra TSK Michala Peterky prodloužila oproti běžnému stavu průměrně o deset procent. „Situace byla nejhorší na příjezdech k Barrandovskému mostu. Nejhorší pak na výjezdu ze Zlíchovského tunelu na Dobříšské směr Jižní spojka,“ řekl Peterka. Bylo to podle něj dáno zúžením na mostě i na Strakonické ulici.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a do nedávné doby nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede přibližně 140 000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy trvá pouze část roku, první část oprav začala v roce 2022. Práce vyjdou za celé období na 594,5 milionu korun.